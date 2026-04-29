Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 29.04.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.04.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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adidas
Tagesperformance: +8,06 %
Tagesperformance: +8,06 %
Platz 1
Performance 1M: +14,81 %
Performance 1M: +14,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt Adidas gemischtes bis leicht bullisches Sentiment: Q1-Zahlen übertreffen (Umsatz ca. 6,6 Mrd €, +7% YoY; GAAP-EPS 2,70 €, EBIT ~2,3 Mrd €). Ausblick 2026: währungsbereinigter Umsatzanstieg im hohen einstelligen Bereich. Near-Term-Optimismus, aber jüngste Korrektur; 14-Tage-Entwicklung wird diskutiert, Hinweis auf ca. -10% in 5 Tagen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.
Airbus
Tagesperformance: +6,74 %
Tagesperformance: +6,74 %
Platz 2
Performance 1M: +3,49 %
Performance 1M: +3,49 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +5,79 %
Tagesperformance: +5,79 %
Platz 3
Performance 1M: +51,78 %
Performance 1M: +51,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetonline-Forum: Der Ton ist überwiegend bullisch. Die Aktie zog zuletzt bis ca. 54,01 EUR (Aufwärtsimpuls, hohes Volumen) nach einer Gap-Bewegung. Kurzfristige Ziele: 55,97–57,37 EUR; 60,68–61,91 EUR. Support: 47,52–49,56 EUR. Forward-KGV 15–18, PEG ca. 1,0–1,3; Analysten-Konsens: Buy/Overweight. Mittelfristig leicht unterbewertet; langfristig starkes Wachstumspotenzial, zyklisch bedingt.
Hannover Rueck
Tagesperformance: -4,50 %
Tagesperformance: -4,50 %
Platz 4
Performance 1M: -1,24 %
Performance 1M: -1,24 %
Münchener Rück
Tagesperformance: -4,02 %
Tagesperformance: -4,02 %
Platz 5
Performance 1M: +4,83 %
Performance 1M: +4,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein überwiegend vorsichtig-skeptisches Anleger-Sentiment zu Münchener Rück. Die Dividende von 24,00 € pro Aktie ist angekündigt; der Dividendenabschlag führt am Dividendentag zu Kursrückgängen. Spekulationen über ein Potenzial unter 500 € nach der HV. Die 14-Tage-Kursentwicklung liegt bei ca. -4%.
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -3,93 %
Tagesperformance: -3,93 %
Platz 6
Performance 1M: -5,19 %
Performance 1M: -5,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Healthineers
wallstreetONLINE-Forum meldet gemischtes Sentiment zu Siemens Healthineers: Kurzfristig Unsicherheit durch die Aktien-Verteilung, doch institutionelle Käufer könnten Positionen stärken und eine Erholung anschieben. Langfristig bleibt die Diagnostics-Sparte Unsicherheitsfaktor; Turnaround oder Verkauf wird diskutiert. Eine konkrete 14-Tage-Kursveränderung wird nicht genannt.
Merck
Tagesperformance: -3,55 %
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 7
Performance 1M: +7,30 %
Performance 1M: +7,30 %
Symrise
Tagesperformance: +3,38 %
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 8
Performance 1M: +8,71 %
Performance 1M: +8,71 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,87 %
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 9
Performance 1M: +22,14 %
Performance 1M: +22,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Sentiment zu Siemens Energy: Gewinnmitnahmen, Langfristanleger bleiben investiert. RSI/Trend-Beobachtungen werden genannt; Kursrücksetzer um 196 € wird erwähnt. Aufwärtspotenzial durch Kostenkontrolle und Gamesa-Deal; Dividende als Zusatz. Die 14‑Tage-Performance lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten.
E.ON
Tagesperformance: -2,52 %
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 10
Performance 1M: +2,95 %
Performance 1M: +2,95 %
SAP
Tagesperformance: -2,50 %
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 11
Performance 1M: +4,63 %
Performance 1M: +4,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE-Berichtlage zu SAP: Kurzfristig Abwärtsdruck, 130€/142€ im Gespräch; mittelfristig fairer Wert ~200€ in 2–5 Jahren; charttechnisch Erholung möglich. Fundamentale Sicht: KI erhöht Effizienz, birgt Arbeitsmarkt-Risiken; kein Panik, Debatte über Growth/Rentabilität. Insgesamt gemischte Erwartungen: Risiko kurzfristig, Potenzial langfristig.
Beiersdorf
Tagesperformance: -2,40 %
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 12
Performance 1M: -5,88 %
Performance 1M: -5,88 %
DHL Group
Tagesperformance: -2,39 %
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 13
Performance 1M: +10,39 %
Performance 1M: +10,39 %
BMW
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 14
Performance 1M: +2,94 %
Performance 1M: +2,94 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 48,44%
|PUT: 51,56%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -3,13 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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