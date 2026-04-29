Aktien mit extremer Performance im DAX am 29.04.2026

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Im wallstreetONLINE-Forum zeigt Adidas gemischtes bis leicht bullisches Sentiment: Q1-Zahlen übertreffen (Umsatz ca. 6,6 Mrd €, +7% YoY; GAAP-EPS 2,70 €, EBIT ~2,3 Mrd €). Ausblick 2026: währungsbereinigter Umsatzanstieg im hohen einstelligen Bereich. Near-Term-Optimismus, aber jüngste Korrektur; 14-Tage-Entwicklung wird diskutiert, Hinweis auf ca. -10% in 5 Tagen.