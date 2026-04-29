Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 29.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.04.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SILTRONIC AG
Tagesperformance: +8,15 %
Tagesperformance: +8,15 %
Platz 1
Performance 1M: +39,24 %
Performance 1M: +39,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Im wallstreetONLINE-Forum SILTRONIC liegt das Anleger-Sentiment gemischt: Chart-technisch wird ein Test der 200‑Tage-Linie um 50€ diskutiert; andere hoffen auf KI-getriebene Endmärkte (300mm-Wafer) und Memory-Lagerabbau. Negatives 2026-Outlook, Preisdruck, Lagerbestände belasten. 14‑Tage-Kursentwicklung nicht angegeben. Empfehlung: Halten; Käufe unter 60€ attraktiv.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +5,92 %
Tagesperformance: +5,92 %
Platz 2
Performance 1M: +52,01 %
Performance 1M: +52,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetonline-Forum: Der Ton ist überwiegend bullisch. Die Aktie zog zuletzt bis ca. 54,01 EUR (Aufwärtsimpuls, hohes Volumen) nach einer Gap-Bewegung. Kurzfristige Ziele: 55,97–57,37 EUR; 60,68–61,91 EUR. Support: 47,52–49,56 EUR. Forward-KGV 15–18, PEG ca. 1,0–1,3; Analysten-Konsens: Buy/Overweight. Mittelfristig leicht unterbewertet; langfristig starkes Wachstumspotenzial, zyklisch bedingt.
Jenoptik
Tagesperformance: +4,92 %
Tagesperformance: +4,92 %
Platz 3
Performance 1M: +17,17 %
Performance 1M: +17,17 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -3,98 %
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 4
Performance 1M: -5,19 %
Performance 1M: -5,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Healthineers
wallstreetONLINE-Forum meldet gemischtes Sentiment zu Siemens Healthineers: Kurzfristig Unsicherheit durch die Aktien-Verteilung, doch institutionelle Käufer könnten Positionen stärken und eine Erholung anschieben. Langfristig bleibt die Diagnostics-Sparte Unsicherheitsfaktor; Turnaround oder Verkauf wird diskutiert. Eine konkrete 14-Tage-Kursveränderung wird nicht genannt.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +3,97 %
Tagesperformance: +3,97 %
Platz 5
Performance 1M: +21,16 %
Performance 1M: +21,16 %
AIXTRON
Tagesperformance: +3,53 %
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 6
Performance 1M: +30,20 %
Performance 1M: +30,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Aixtron gemischt und sachlich von technischen/fundamentalen Aspekten geprägt. Der Kurs hat sich in ca. 2 Monaten verdoppelt; das deutet auf eine mögliche Korrektur hin. Kurzfristig gibt es Short-Positionen mit Ziel unter 40 €, während einige auf weitere Aufwärtsbewegung setzen. Vorbörslich/US-Handel stützt Aixtron zeitweise; 14-Tage-Performance wird im Thread nicht explizit genannt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +3,18 %
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 7
Performance 1M: +19,52 %
Performance 1M: +19,52 %
Draegerwerk
Tagesperformance: -2,71 %
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 8
Performance 1M: +3,07 %
Performance 1M: +3,07 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 9
Performance 1M: +11,26 %
Performance 1M: +11,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Hensoldt gemischt. Kurzfristig bullish (Beitrag 1: >30% in 1–2 Jahren). Technisch/Preis: Widerstand um 115 EUR (Beitrag 6). Langfristig positive Fundamentaldaten durch Verteidigungsfokus und europäische Eigenproduktion (Beiträge 8,14). Risiken durch Dual-Use, China-Exportkontrollen und Seltene Erden (Beiträge 3,12,15). 14-Tage-Kursentwicklung unbelegt in den Beiträgen.
SAP
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 10
Performance 1M: +4,63 %
Performance 1M: +4,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE-Berichtlage zu SAP: Kurzfristig Abwärtsdruck, 130€/142€ im Gespräch; mittelfristig fairer Wert ~200€ in 2–5 Jahren; charttechnisch Erholung möglich. Fundamentale Sicht: KI erhöht Effizienz, birgt Arbeitsmarkt-Risiken; kein Panik, Debatte über Growth/Rentabilität. Insgesamt gemischte Erwartungen: Risiko kurzfristig, Potenzial langfristig.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 11
Performance 1M: +32,96 %
Performance 1M: +32,96 %
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