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    Agenda reloaded?

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    Klingbeils Schröder-Moment: Berlin wagt den großen Reformanlauf

    Finanzminister Klingbeil ruft Deutschlands Reform-Ära aus – mit Steuersenkungen, einer Gesundheitsreform und einem neuen Rentensystem. Ist das Berlins Schröder-Moment – oder bleibt es bei Ankündigungen?

    Agenda reloaded? - Klingbeils Schröder-Moment: Berlin wagt den großen Reformanlauf
    Foto: Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DE

    Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat mit einer programmatischen Rede den Startschuss für das ambitionierteste Reformprogramm der deutschen Bundesregierung seit den Hartz-Gesetzen der frühen 2000er Jahre gegeben. Die Deutsche Bank sieht darin einen möglichen "Schröder-Moment". Im besten Fall soll das Gesetzespaket die strukturelle Schwächen endlich anzugehen, die das Wachstumspotenzial der größten europäischen Volkswirtschaft seit Jahren bremsen.

    Das Reformpaket gliedert sich in drei Kernbereiche. Beim Thema Steuern sollen Gering- und Mittelverdiener spürbar entlastet werden: Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent greift bislang bereits ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von rund 70.000 Euro – kaum mehr als das Anderthalbfache eines Durchschnittsgehalts. Die geplante Reform würde diese Schwelle auf 80.000 bis 90.000 Euro anheben. Finanzieren lässt sich das freilich nur durch Gegenmaßnahmen: Subventionsabbau oder eine Mehrwertsteuererhöhung von 19 auf 20 Prozent stehen als Optionen im Raum.

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    Parallel dazu soll die gesetzliche Krankenversicherung stabilisiert werden. Die Sozialbeiträge sind in den vergangenen Jahren auf insgesamt 42,3 Prozent des Bruttolohns gestiegen – zur Hälfte von Arbeitgebern, zur Hälfte von Arbeitnehmern getragen. Allein die Kranken- und Pflegeversicherung macht davon inzwischen mehr als 21 Prozentpunkte aus. Das Reformpaket zielt darauf ab, weitere Anstiege zu bremsen, unter anderem durch Ausgabenobergrenzen für Krankenhäuser, strengere Abrechnungskontrollen und höhere Zuzahlungen für Versicherte.

    Als dritten – und politisch schwierigsten – Baustein plant die Koalition eine Rentenreform. Diskutiert wird, das Renteneintrittsalter schrittweise auf bis zu 70 Jahre zu erhöhen oder es an die individuellen Beitragsjahre zu koppeln. Die Rentenkommission soll bis Ende Juni konkrete Vorschläge vorlegen, Gesetzentwürfe werden frühestens im Herbst erwartet.

    Der wirtschaftliche Effekt der Maßnahmen ist nach Einschätzung der Deutschen Bank zunächst begrenzt. Steuerentlastungen werden frühestens ab Januar 2027 im Portemonnaie ankommen. Kurzfristig setzen die Analysten eher auf einen psychologischen Effekt: Das neue Reformsignal könnte Haushalte und Unternehmen in einem schwierigen Umfeld zumindest stimmungsseitig stützen. Die Bank hat ihre Wachstumsprognose für 2025 bereits auf 0,5 Prozent gesenkt.

    Wenig Bewegung gibt es hingegen bei der Schuldenbremse. Die zuständige Expertenkommission ist nach Einschätzung der Analysten derzeit blockiert: Die CDU betrachtet das Thema als nachrangig, die SPD drängt auf mehr Spielraum. Ohne Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag ist eine Verfassungsänderung ohnehin nicht möglich.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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