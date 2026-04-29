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    Ölpreise legen deutlich zu - US-Präsident Trump droht dem Iran

    Ölpreise legen deutlich zu - US-Präsident Trump droht dem Iran
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Der Ölpreis hat am Mittwoch nach Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran deutlich zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni stieg um 5,3 Prozent auf 117,19 US-Dollar. Damit erreichte der Ölpreis den höchsten Stand seit Ende März.

    Kurz zuvor hatte Trump in einem aktuellen Social-Media-Beitrag angesichts der schleppenden Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg heftige Drohungen gegen den Iran ausgesprochen. "Der Iran bekommt es nicht auf die Reihe. Sie wissen nicht, wie man einen Anti-Atomwaffen-Deal abschließt. Sie sollten sich lieber bald schlaumachen!", schrieb er auf seiner Platform Truth Social. Überschrieben ist die Darstellung mit den Worten: "NO MORE MR. NICE GUY"

    Derzeit gilt im Iran-Krieg eine Waffenruhe. Aber die Verhandlungen zwischen den USA und Teheran über eine dauerhafte Beilegung des Konflikts sind ins Stocken geraten. Die jüngsten Aussagen dämpfen die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung und die Aussicht auf die Öffnung der Straße von Hormus.

    Bereits zuvor hatten die USA signalisiert, dass sie an der Seeblockade iranischer Häfen festhalten würden, um Teherans Ölexporte zu unterbinden und das Land an den Verhandlungstisch zurückzubringen. Vermittler in Pakistan gingen davon aus, dass Teheran in den nächsten Tagen einen überarbeiteten Vorschlag vorlegen werde, berichtete der Fernsehsender CNN.

    Der Iran blockiert den wichtigen Schifffahrtsweg durch die Straße von Hormus und treibt damit den Ölpreis in die Höhe. Die USA reagierten ihrerseits mit einer Blockade iranischer Häfen.

    Am Dienstag hatten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ihren Austritt aus dem Ölkartell Opec zum 1. Mai verkündet. In dem aktuellen Umfeld spielte dies am Ölmarkt kaum eine Roll. Noch ist unklar, ob weitere Staaten folgen werden. Es wird allerdings erwartet, dass die Emirate ihre Förderung auf mittlere Sicht ausweiten werde./jsl/he




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