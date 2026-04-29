Intel Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 29.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Intel. Sie steigt um +9,88 % auf 79,70€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,46 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Intel Aktie. Nach einem Plus von +0,46 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 79,70€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Intel Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +94,76 %.

Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um +40,93 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +112,79 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intel +150,25 % gewonnen.

Während Intel heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,48 %.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +40,93 % 1 Monat +112,79 % 3 Monate +94,76 % 1 Jahr +344,81 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie

Stand: 29.04.2026, 17:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Intels überraschend starke Q1-Zahlen (Umsatz $13,6 Mrd, EPS $0,29, Bruttomarge 41%) und optimistischen Q2-Ausblick (Umsatz $13,8–14,8 Mrd, EPS $0,20, Marge 39%). Diskutiert werden verbesserte Fertigungs-Ausbeuten (Intel 3/4/18A), starkes ASIC- und Packaging-Geschäft, Analysten-Kurszielanhebungen (HSBC $100, MS $73, Evercore $111), starker Kursanstieg/Volatilität und Skepsis vor Überbewertung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 394,95 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,93 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,83 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +3,59 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +0,76 % zu

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.