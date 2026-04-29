DZ BANK stuft Totalenergies auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Totalenergies von 73 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Trotz des Iran-Kriegs habe der Öl- und Gaskonzern ein starkes erstes Quartal hinter sich, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei die Erhöhung der Quartalsdividende stärker ausgefallen als bei anderen Ölkonzernen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 78,43EUR auf Tradegate (29. April 2026, 17:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Werner Eisenmann
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Werner Eisenmann
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
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