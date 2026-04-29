DZ BANK stuft COCA-COLA CO auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Coca-Cola nach Quartalszahlen von 84 auf 86 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Axel Herlinghaus schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem starken Eröffnungsquartal des Getränkeherstellers. Auf dem nordamerikanischen Absatzmarkt ziehe der Umsatz an./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 67,28EUR auf Tradegate (29. April 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

