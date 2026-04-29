DEMIRE AG: Earnings Call für Investoren am 07.05.2026
NuWays veranstaltet am 07.05.2026 um 11:00 Uhr einen Earnings Call mit Tim Brückner, , Dirk Rüffel, Dr. und Julius Stinauer, Head of IR der DEMIRE AG. Die Teilnahme ist kostenlos.
Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit der DEMIRE AG. Dr. Dirk Rüffel (CEO) und Tim Brückner (CFO) werden einen Überblick über die Geschäftsentwicklung und die Finanzergebnisse für das
Unternehmen: DEMIRE AG
Datum: 07.05.2026 11:00 Uhr
Speaker: Tim Brückner, , Dirk Rüffel, Dr. und Julius Stinauer, Head of IR
Unternehmen: DEMIRE AG
Datum: 07.05.2026 11:00 Uhr
Speaker: Tim Brückner, , Dirk Rüffel, Dr. und Julius Stinauer, Head of IR
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/q1-2026-earnings-call-34NEdfQ
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Über DEMIRE AG: DEMIRE ist ein deutsches Immobilienunternehmen, das sich auf Gewerbeimmobilien in Großstädten und deren angrenzenden Ballungsräumen spezialisiert hat. Die Objekte werden überwiegend als Büros genutzt, aber auch Hotel-, Einzelhandels- und Logistikimmobilien ergänzen das Portfolio. Die Kerngeschäftsfelder des Unternehmens sind der Erwerb, die Verwaltung und Vermietung der Immobilien sowie ein aktives Portfoliomanagement. Auch in der Weiterentwicklung der Bestandsimmobilien ist die Gesellschaft aktiv. Dazu zählen beispielsweise Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen.
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