Dividendenkönig vor Comeback? Hier lauert jetzt eine dicke Chance!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Procter & Gamble

Nach dem vorläufigen Ende des Iran-Krieges präsentierte sich insbesondere der US-Markt in einer sehr starken Verfassung. Angetrieben von KI- und Halbleiterwerten kletterten sowohl der marktbreite S&P 500 als auch der Nasdaq 100 in den vergangenen Wochen auf neue Allzeithochs. Nur wenig wollten Anlegerinnen und Anleger dagegen von Value- und defensiven Basiswerten wissen. Manche Branchen und Marktsegmente liegen fast komplett brach – das zeigt auch die fehlende Marktbreite.

Doch ausgerechnet jetzt lohnt es sich, hier genauer hinzuschauen. Erstens befinden sich hier zahlreiche Aktien, die unter ihrem fairen Wert gehandelt werden und Aufwärtspotenzial bieten. Und zweitens sind zum Teil jahrelangen Aufwärtstrends bei vielen heißgehandelten Tech-Werten inzwischen heiß gelaufen. RSI-Werte von über 95 wie beim Halbleiter-Highflyer SanDisk zeigen eine Spekulationsblase an. Üblicherweise stehen solche Überhitzungen nicht am Anfang, sondern am Ende von Bullenmärkten. Auch deshalb lohnt es sich jetzt, wieder verstärkt auf Defensive zu setzen.

Hier macht gegenwärtig vor allem Dividendenkönig Procter & Gamble eine gute Figur. Die Aktie kommt aus einem hartnäckigen Abwärtstrend, während das Unternehmen weiter gewachsen ist und erst in der vergangenen Woche Quartalszahlen deutlich über den Erwartungen vorgelegt hat. Dadurch handeln die Anteil deutlich unter ihrer historischen Norm, was für eine fundamentale Einstiegschance spricht. Ersten Rückenwind liefert auch der Chart. Ganz über den Berg ist Procter & Gamble zwar noch nicht, doch wer jetzt mutig ist und einsteigt, kann sich nicht nur 2,9 Prozent Dividendenrendite sichern, sondern mit dem Call-Optionsschein MM5YN3 100 Prozent und mehr rausholen.

Procter & Gamble Chartsingale

Erfolgreiche Bodenbildung: Nach einem rund einjährigen Abwärtstrend ist der Aktie in einer wichtigen Unterstützungszone die Bildung eines Boden gelungen.

Nach einem rund einjährigen Abwärtstrend ist der Aktie in einer wichtigen Unterstützungszone die Bildung eines Boden gelungen. Erste Kaufsignale: Bullishe Divergenzen und ein MACD-Crossing sorgen für erste prozyklische Kaufsignale. Weitere könnten schon bald folgen.

Bullishe Divergenzen und ein MACD-Crossing sorgen für erste prozyklische Kaufsignale. Weitere könnten schon bald folgen. Trendwende möglich: Auch im Mehrjahreschart zeichnet sich eine Trendwende ab, Das könnte einen neuen, dauerhaften Aufwärtstrend einleiten.

Auch im Mehrjahreschart zeichnet sich eine Trendwende ab, Das könnte einen neuen, dauerhaften Aufwärtstrend einleiten. Hohe Anstiegschancen: Zwar ist der Chart gespickt mit Widerständen, doch das Anstiegspotenzial ist auch mit Blick auf die Unternehmensbewertung hoch.

"King of Costs" jetzt vor Comeback?

Langfristig befindet sich die Aktie von Procter & Gamble in einem Aufwärtstrend. In den vergangenen 12 bis 18 Monaten ist die Rallye der Anteile jedoch ins Stocken geraten und es herrschte ein Abwärtstrend vor. Neben veränderten Anlagepräferenzen von Investoren war hierfür vor allem eine unbefriedigende Geschäftsentwicklung verantwortlich.

Procter & Gamble trat operativ auf der Stelle, denn auf der einen Seite belasteten höhere Input-Kosten die Ertragsseite, während die Lebenshaltungskostenkrise insbesondere in den markenbewussten USA dazu führte, dass Verbraucherinnen und Verbraucher immer häufiger zu Eigen- und Handelsmarken griffen. Damit kam auch das Umsatzwachstum des Dividendenkönigs, der seine Ausschüttungen schon seit 69 Jahren ununterbrochen anhebt, zum Erliegen.

Wichtige Unterstützung hält erneut ...

In dieses Börsenjahr ist Procter & Gamble, aufgrund seiner hohen Expertise, steigende Input-Preise besser als seine Konkurrenten zu bewältigen auch als "King of Costs" bekannt, fulminant gestartet. Zeitweise konnten beide gleitenden Durchschnitte und zahlreiche Widerstände zurückerobert werden. Doch der Iran-Krieg sorgte für einen erneuten Dämpfer, von dem sich die Aktie in den vergangenen Wochen erholen musste.

Genau das hat sie mit Bravour getan. Das Kaufinteresse setzt mit 142 bis 143 US-Dollar in einer mehrjährigen Unterstützungszone ein, die damit bestätigt werden konnte. Außerdem wurde gegenüber den Tiefs aus dem Dezember und Januar ein erster Aufwärtstrend etabliert, der sich in den technischen Indikatoren auch in einer Bodenbildung im Relative-Stärke-Index (RSI) niedergeschlagen hat. Zuletzt zogen sowohl der RSI als auch der Trendstärkeindikator ACD an, was die jüngste Erholung bestätigt und ihr Nachhaltigkeit verleiht.

... jetzt gewinnt die Aufholjagd an Fahrt

Gleichzeitig steht der MACD unmittelbar vor einem Vorzeichenwechsel, was einen neuen Aufwärtstrend der Aktie anzeigen würde. Das Timinig hierfür könnte besser nicht sein, denn im Bereich von 150 bis 151 US-Dollar, also genau im Bereich der gleitenden Durchschnitte, ist die Aktie auf einen Widerstand gestoßen. Kann dieser jedoch mit dem frischen Wind, welchen die Indikatoren liefern, überwunden werden, dürfte die Aktie vor einem Anstieg über die zuletzt aufgebenen Unterstützung stehen, womit auch der langfristige Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden könnte.

Während das Potenzial zur Oberseite hoch ist, besteht nur begrenztes Abwärtspotenzial. Für Kurse nachhaltig über 140 Euro dürfte Procter & Gamble vor einer nachhaltigen Erholung stehen.

Aktie handelt deutlich unter ihrem fairen Wert

Aus fundamentaler Perspektive liegt eine attraktive Einstiegschance vor. Für 2026 ist Procter & Gamble mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,6 bewertet. Das liegt um 10,4 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel. Dieser Trend setzt sich bei vielen weiteren Kennziffern fort. Der aktuelle Bewertungsabschlag gegenüber der historischen Norm liegt bei rund 9 bis 14 Prozent.

Am größten fällt die Diskrepanz beim Kurs-Buch-Verhältnis aus, wo ein prognostizierter Wert von 6,45 einem Fünfjahresdurchschnitt von 7,5 gegenüber steht. Die kleinste Abweichung liegt mit 8,6 Prozent beim Kurs-Umsatz-Verhältnis vor, wo Procter & Gamble aktuell mit einem Vielfachen von rund 4,0 bewertet ist. Auf dem gegenwärtigen Preisniveau attraktiv ist die Aktie des Dividendenkönigs auch für ausschüttungsorientierte Anlegerinnen und Anleger. Die Rendite von 2,9 Prozent liegt um knapp 16 Prozent über der historischen Norm von 2,5 Prozent.

Die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf

An der Wall Street genießt Procter & Gamble großes Vertrauen, die Aktie ist mehrheitlich zum Kauf empfohlen. Insgesamt liegen 24 Einschätzungen vor, davon raten 9 zum Kauf und 5 zum Übergewichten der Anteile. Die übrigen Empfehlungen sind solche zum Halten. Bewertungen zum Reduzieren oder Verkauf von Positionen liegen dagegen keine vor.

Der faire Wert wird im Mittel mit 164,41 US-Dollar angegeben, was einem Aufwärtspotenzial von 12,4 Prozent entspricht. Das gegenwärtig höchste Kursziel liegt bei 186 US-Dollar, die pessimistischste Einschätzung sieht den Wert hingegen bei 145 US-Dollar angemessen bewertet. Das liegt nur ein Prozent unter dem tagesaktuellen Kurs. Damit liegt ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis zur Oberseite vor, was durch die charttechnischen Supports unterstützt wird.

Procter & Gamble auf einen Blick

ISIN: US7427181091

US7427181091 Marktkapitalisierung: 347,4 Milliarden US-Dollar

347,4 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 2,9 Prozent

2,9 Prozent KGVe 2026: 21,6

21,6 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 164,41 US-Dollar

164,41 US-Dollar Aufwärtspotenzial: 12,4 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Eine charttechnisch verbesserte Ausgangslage, eine moderate Unternehmensbewertung mit attraktiver Dividendenrendite und die Aussicht auf eine mögliche Sektorrotation von Wachstums- in Value-Werte – all das spricht jetzt in Kombination mit dem Rückhalt durch die Wall Street für einen Einstieg bei Dividendenkönig Procter & Gamble.

Wer Sicherheit und zuverlässige Cashflows im Depot zu schätzen weiß, setzt auf die Aktie und kassierte die Dividende. Wer lieber die Anstiegschancen der Aktie nutzen will, kann das auch mithilfe des Call-Optionsscheins MM5YN3 tun. Dieser ist mit einem Basispreis von 140 US-Dollar und einer Laufzeit bis Dezember ausgestattet.

Daraus ergibt sich ein effektiver Hebel (Omega) von 6,1 und die Chance auf hohe Rendite – zum Beispiel, wenn Procter & Gamble das Analystenziel oder markante Preisbereiche aus den vergangenen Jahren erreicht. Das Auszahlungsprofil lautet für einige beispielhafte Fälle wie folgt:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter dem Basispreis von 140 US-Dollar notieren, verfällt MM5YN3 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn die hier verlaufende Unterstützungszone nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unterschritten wird.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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