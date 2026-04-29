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    VINCORION SE: Umsatz im Q1 2026 deutlich gestiegen – Prognose bestätigt

    Das Jahr 2026 startet dynamisch: Ein kräftiger Umsatzsprung im ersten Quartal legt den Grundstein für ein starkes Geschäftsjahr und bestätigt den optimistischen Ausblick des Vorstands.

    VINCORION SE: Umsatz im Q1 2026 deutlich gestiegen – Prognose bestätigt
    Foto: adobe.stock.com
    • Vorläufiger Konzernumsatz im 1. Quartal 2026: 69,0 Mio. €.
    • Umsatzanstieg gegenüber Vorjahreszeitraum um 40,1% (Vorjahr: 49,3 Mio. €).
    • Treiber der positiven Entwicklung: gleichmäßigere Umsatzverteilung im Jahresverlauf und Ramp‑Up‑Maßnahmen.
    • Vorstand bestätigt Jahresprognose für 2026: Konzernumsatz zwischen 280 Mio. € und 320 Mio. €.
    • Bestätigte Prognose für bereinigte EBIT‑Marge (Definition auf Unternehmenswebsite): 18%–19%.
    • Veröffentlichung der vollständigen Ergebnisse für Q1 am 7. Mai 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Q1 2026 Quartalsbericht, bei VINCORION ist am 07.05.2026.

    Der Kurs von VINCORION lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,95 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,170EUR das entspricht einem Plus von +0,10 % seit der Veröffentlichung.


    VINCORION

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    ISIN:DE000VNC0014WKN:VNC001
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