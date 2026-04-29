Tom Lee: So erreicht der S&P 500 das nächste Alltime-High!

In einem aktuellen Interview gegenüber CNBC meint der Analyst, dass gestiegene Gewinnprognosen, KI-getriebene Produktivitätsgewinne und eine mögliche Entspannung geopolitischer Risiken zu weiterem Aufwärtspotenzial für Aktien beitragen könnten.

Tom Lee, Forschungsleiter bei Fundstrat, sagt, dass sich die optimistischen Aussichten für US-Aktien verstärken und der S&P 500 noch vor Jahresende möglicherweise über 7.700 Punkte steigen könnte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

"Für mich bedeutet das, dass sich die Aufwärtsperspektiven für Aktien im laufenden Jahr verstärken. Ich halte einen S&P-Wert über 7.700 für sehr wahrscheinlich."

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Lee weist zudem auf die Möglichkeit hin, dass eine Entspannung der Lage im Nahen Osten die in den Ölpreisen enthaltene Risikoprämie verringern könnte. Das könnte seiner Meinung nach zu einem Anstieg der Aktienkurse beitragen. Niedrigere Energiepreise könnten dann den Inflationsdruck mindern und die Stimmung an den Finanzmärkten verbessern, insbesondere wenn die Anleger zunehmend davon überzeugt sind, dass die geopolitischen Risiken nachlassen.

Lee betont, dass höhere Gewinnerwartungen eine weitere wichtige Säule seiner optimistischen Prognose darstellen. Investoren haben genau beobachtet, ob die US-Unternehmen nach dem starken Kursanstieg der letzten Quartale weiterhin Gewinnwachstum erzielen können.

Er meint, dass die steigende Produktivität im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz die Margen und das Umsatzwachstum zusätzlich ankurbeln könnte.

Der Stratege zählt nach wie vor zu den optimistischsten Stimmen an der Wall Street.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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