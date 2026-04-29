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    AKTIE IM FOKUS

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    Symrise setzen Bodenbildung fort - Umsatz überrascht positiv

    AKTIE IM FOKUS - Symrise setzen Bodenbildung fort - Umsatz überrascht positiv
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Symrise -Aktie ist am Mittwoch nach besser als erwartet ausgefallenen Umsätzen auf ein Zweimonatshoch gesprungen. Am späten Nachmittag legte sie im leicht schwächeren Leitindex Dax um 3,5 Prozent auf 76 Euro zu und setzte so ihre seit Dezember 2025 laufende Bodenbildung fort. Das Jahresplus beläuft sich aktuell auf etwas mehr als 10 Prozent.

    Im vergangenen Jahr hatte der Aromen- und Duftstoffhersteller wegen einer nachlassenden Kauflaune von Konsumenten gleich zweimal den Umsatzausblick gesenkt und damit die Anleger vergrätzt. Zwischen Anfang Juni bis zum Mehrjahrestief Mitte Dezember 2025 war es um 40 Prozent abwärts gegangen.

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    Nun lobten Experten die Umsatzentwicklung im ersten Quartal von Symrise wieder. Die Erlöse hätten über der durchschnittlichen Analystenschätzung und auch über der Unternehmensprognose gelegen. Übernahmen, Zukäufe und Wechselkurseffekte herausgerechnet seien sie zudem weniger stark zurückgegangen als befürchtet, schrieb etwa Marcus Dunford-Castro vom Analysehaus Jefferies.

    Alex Sloane von Barclays verwies mit Blick auf diese Überraschung auf die Mengenentwicklung: Das Segment Geschmack, Ernährung & Gesundheit (TNH) sei stark gewesen und die Heimtiernahrungssparte normalisiere sich. Das Kernsegment Düfte und kosmetische Wirkstoffe (Scent & Care) sei durch den zweistelligen Rückgang bei UV-Filtern und die Schwäche in der Division Aroma Molecules weiter belastet worden.

    Wie bereits am 14. April von der schweizerischen Konkurrentin Givaudan vorgemacht, habe jetzt auch Symrise umsatzseitig positiv überrascht, kommentierte Analystin Georgina Fraser von Goldman Sachs das Zahlenwerk. Investoren blickten zwar noch vorsichtig auf die Fähigkeit von Symrise, die erforderliche Wachstumsdynamik voranzutreiben. Dies sei nötig, um die bekräftigten Jahresziele für Umsatz und Margen zu erreichen. Neue Preisfestlegungen und leichtere Vergleichswerte sollten aber helfen./ck/jsl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 3.020 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +3,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,52 Mrd..

    Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von -7,04 %/+22,18 % bedeutet.




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