OPEC-Fonds startet 1,5-Milliarden-US-Dollar-Initiative zur Förderung von wirtschaftlicher Stabilität, Handel und Widerstandsfähigkeit angesichts des wachsenden globalen Drucks

Im Zeitraum von 2026 bis 2028 wird E-STAR schnelle, bedarfsorientierte Unterstützung leisten, um die Länder bei der Aufrechterhaltung grundlegender Dienstleistungen, der Sicherung wichtiger Importe, dem Schutz von Entwicklungsfortschritten und der Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber künftigen Schocks zu unterstützen.

WIEN, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Der OPEC-Fonds für internationale Entwicklung (der OPEC-Fonds) startet die Initiative für wirtschaftliche Stabilität, Handel und Widerstandsfähigkeit (E-STAR), einen Finanzierungsrahmen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar, um Partnerländer bei der Bewältigung des zunehmenden wirtschaftlichen Drucks im Zusammenhang mit Energie-, Rohstoff- und Handelsunterbrechungen zu unterstützen.

Der Präsident des OPEC-Fonds, Dr. Abdulhamid Alkhalifa, sagte: „Viele unserer Partnerländer stehen unter unmittelbarem Druck durch höhere Kosten, strengere Finanzierungsbedingungen und Unterbrechungen wichtiger Handelsströme. E-STAR ist so konzipiert, dass es schnell reagiert, wo es am wichtigsten ist: Sie helfen den Ländern, wichtige Dienstleistungen aufrechtzuerhalten, die Versorgung zu sichern und ihre Entwicklungsprioritäten zu verfolgen. In einer Zeit der Unsicherheit geht es darum, praktische Unterstützung zu leisten und die Partnerschaft zu stärken".

Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten verstärken den Druck auf die Energie- und Rohstoffmärkte sowie auf die internationalen Handelsströme, was zu Inflation, höheren Importkosten und strengeren Finanzierungsbedingungen beiträgt. In vielen Entwicklungsländern belasten diese Belastungen bereits die Haushalte, Handelsbilanzen und Wachstumsaussichten.

Die Initiative E-STAR konzentriert sich auf drei Schwerpunktbereiche:

Antizyklische Unterstützung: Schnell auszahlbare Finanzierungen, um Regierungen bei der Bewältigung steigender Importkosten und strengerer Finanzierungsbedingungen zu unterstützen, während gleichzeitig wichtige Dienstleistungen aufrechterhalten werden.

Schnell auszahlbare Finanzierungen, um Regierungen bei der Bewältigung steigender Importkosten und strengerer Finanzierungsbedingungen zu unterstützen, während gleichzeitig wichtige Dienstleistungen aufrechterhalten werden. Handelsfinanzierung : Unterstützung bei der Sicherung der Versorgung mit wichtigen Gütern, einschließlich Energie, Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, indem Ländern und Unternehmen der Zugang zu Betriebskapital erleichtert wird und wichtige Handelsströme in Gang gehalten werden.

: Unterstützung bei der Sicherung der Versorgung mit wichtigen Gütern, einschließlich Energie, Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, indem Ländern und Unternehmen der Zugang zu Betriebskapital erleichtert wird und wichtige Handelsströme in Gang gehalten werden. Aufbau von Resilienz: Gezielte Investitionen in die Energie-, Verkehrs- und Logistikinfrastruktur zur Stärkung der Versorgungsketten, zur Unterstützung der Kontinuität wichtiger Importe und zur Verringerung des Risikos künftiger Unterbrechungen.

Informationen zum OPEC-Fonds

Der OPEC-Fonds wurde 1976 mit einem bestimmten Ziel gegründet: Entwicklung voranzutreiben, Gemeinschaften zu stärken und Menschen zu befähigen. Unsere Arbeit ist auf den Menschen ausgerichtet und konzentriert sich auf die Finanzierung von Projekten zur Deckung grundlegender Bedürfnisse wie Ernährung, Energie, Infrastruktur, Beschäftigung (insbesondere in Bezug auf KKMU), sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, Gesundheitsversorgung und Bildung. Bis heute hat der OPEC-Fonds mehr als 32 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsprojekte in über 125 Ländern mit geschätzten Gesamtprojektkosten von mehr als 240 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Der OPEC-Fonds wird von Fitch mit AA+/Ausblick stabil und von S&P mit AA+, Ausblick stabil bewertet. Unsere Vision ist eine Welt, in der nachhaltige Entwicklung für alle Wirklichkeit ist.

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