Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 29.04.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.542,12USD pro Feinunze und notiert damit -1,19 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 71,60USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,01 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 109,89USD und verzeichnet ein Plus von +5,41 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 105,50USD und verzeichnet ein Plus von +5,92 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.459,50 USD -0,34 % Platin 1.887,00 USD -3,68 % Kupfer London Rolling 13.039,30 USD +0,18 % Aluminium 3.529,64 PKT -1,49 % Erdgas 2,641 USD -1,72 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Plus von +5,92 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 29.04.26, 17:29 Uhr.