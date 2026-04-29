„e& ist weiterhin auf Wachstumskurs – mit einem konsolidierten Umsatz von 19,4 Mrd. AED und einem EBITDA von 8,6 Mrd. AED, was einem Anstieg von 15,1 % bzw. 16,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht", sagt GCEO Masood M. Sharif Mahmood.

Der konsolidierte Nettogewinn erreichte 2,9 Mrd. AED, mit einem Wachstum von 3,9% * Prozent im Jahresvergleich * ohne den Gewinn aus dem Verkauf von Khazna im ersten Quartal 2025

Gesamtzahl der Abonnenten des Konzerns erreicht 248 Millionen

Zahl der e& -Abonnenten in den VAE auf 16,6 Millionen gestiegen

ABU DHABI, VAE, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- e& meldete einen starken Start in das Jahr 2026 mit robusten Finanzergebnissen für das erste Quartal und bestätigte damit die Führungsrolle der Gruppe bei der Gestaltung der digitalen Landschaft und die Konsolidierung ihrer Position als führender globaler Konzern.

Der konsolidierte Umsatz der Gruppe erreichte 19,4 Mrd. AED, was einem Wachstum von 15,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der konsolidierte Nettogewinn 2,9 Mrd. AED erreichte, was einem Wachstum von 3,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (ohne den Gewinn aus dem Verkauf von Khazna). Der EBITDA stieg im Jahresvergleich um 16,5 % und erreichte 8,6 Mrd. AED.