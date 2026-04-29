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    e& meldet Konzernumsatz von 19,4 Mrd. AED für das erste Quartal 2026

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    Wachstum von 15,1 % gegenüber dem Vorjahr

    e& meldet Konzernumsatz von 19,4 Mrd. AED für das erste Quartal 2026 - Wachstum von 15,1 % gegenüber dem Vorjahr
    Foto: Kirill Sh - Unsplash
    • „e& ist weiterhin auf Wachstumskurs – mit einem konsolidierten Umsatz von 19,4 Mrd. AED und einem EBITDA von 8,6 Mrd. AED, was einem Anstieg von 15,1 % bzw. 16,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht", sagt GCEO Masood M. Sharif Mahmood.
    • Der konsolidierte Nettogewinn erreichte 2,9 Mrd. AED, mit einem Wachstum von 3,9%* Prozent im Jahresvergleich * ohne den Gewinn aus dem Verkauf von Khazna im ersten Quartal 2025
    • Gesamtzahl der Abonnenten des Konzerns erreicht 248 Millionen
    • Zahl der e& -Abonnenten in den VAE auf 16,6 Millionen gestiegen

    ABU DHABI, VAE, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- e& meldete einen starken Start in das Jahr 2026 mit robusten Finanzergebnissen für das erste Quartal und bestätigte damit die Führungsrolle der Gruppe bei der Gestaltung der digitalen Landschaft und die Konsolidierung ihrer Position als führender globaler Konzern. 

    Masood M Sharif Mahmood, Group Chief Executive Officer von e&

    Der konsolidierte Umsatz der Gruppe erreichte 19,4 Mrd. AED, was einem Wachstum von 15,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der konsolidierte Nettogewinn 2,9 Mrd. AED erreichte, was einem Wachstum von 3,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (ohne den Gewinn aus dem Verkauf von Khazna). Der EBITDA stieg im Jahresvergleich um 16,5 % und erreichte 8,6 Mrd. AED.

    Der Kundenstamm der Gruppe setzte seinen Aufwärtstrend mit einem Wachstum von 30,8 % im Vergleich zum Vorjahr fort und erreichte 248 Mio. Kundinnen und Kunden. Auf seinem Heimatmarkt konnte e& UAE seine starke Performance aufrechterhalten und erreichte einen Kundenstamm von 16,6 Mio. Abonnenten. Unterstützt wurde dies durch die Einführung von Konnektivitätslösungen der nächsten Generation und KI-Anwendungen, die heute ein wesentlicher Bestandteil der Kundenerfahrung sind.

    Finanzielle Highlights für das erste Quartal 2026


    Q1 2026

    Q1 2025

    Prozentuale Veränderung

    Konsolidierter Umsatz

    19,4 Mrd. AED

    16,9 Mrd. AED

    15,1 %

    Konsolidierter Reingewinn

    Seite 1 von 3 




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    PR Newswire (dt.)
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