69 0 Kommentare OPEC-Fonds startet 1,5 Mrd. $-Initiative für globale Stabilität und Handel

Mit E-STAR reagiert der OPEC-Fonds auf globale Krisen: 1,5 Milliarden US-Dollar sollen Partnerländern helfen, Handel, Versorgung und Entwicklung zu sichern.

Der OPEC-Fonds startet die Initiative E-STAR (Initiative für wirtschaftliche Stabilität, Handel und Widerstandsfähigkeit) mit einem Finanzierungsrahmen von 1,5 Milliarden US-Dollar für 2026–2028, um Partnerländer bei wachsendem wirtschaftlichen Druck zu unterstützen.

E-STAR soll schnelle, bedarfsorientierte Hilfe leisten, damit Länder grundlegende Dienstleistungen aufrechterhalten, wichtige Importe sichern und Entwicklungsfortschritte schützen können.

Die Initiative fokussiert drei Bereiche: antizyklische Unterstützung (schnell auszahlbare Finanzierungen), Handelsfinanzierung (Zugang zu Betriebskapital für Energie, Lebensmittel und Agrarinputs) und Aufbau von Resilienz (Investitionen in Energie-, Verkehrs- und Logistikinfrastruktur).

Anlass sind verschärfte Störungen durch Entwicklungen im Nahen Osten, die Energie- und Rohstoffmärkte sowie Handelsströme belasten und zu Inflation, höheren Importkosten und strengeren Finanzierungsbedingungen führen.

Ziel ist, Versorgungsketten und wichtige Handelsströme zu sichern, die Widerstandsfähigkeit gegen künftige Schocks zu stärken und die Partnerschaft mit betroffenen Ländern praktisch zu unterstützen.

Hintergrund: Der OPEC-Fonds wurde 1976 gegründet, hat über 32 Mrd. USD für Projekte in mehr als 125 Ländern bereitgestellt und ist mit AA+ (Outlook stabil) durch Fitch und S&P bewertet; Schwerpunkt auf Ernährung, Energie, Infrastruktur, Beschäftigung, Wasser, Gesundheit und Bildung.





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