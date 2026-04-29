DZ BANK stuft Siltronic auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic von 59 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Dirk Schlamp begründete den höheren fairen Wert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit angepassten mittelfristigen Schätzungen für den Wafer-Hersteller./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,21 % und einem Kurs von 75,05EUR auf Tradegate (29. April 2026, 17:38 Uhr) gehandelt.