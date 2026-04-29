Porsche AG: Mit voller Kraft in die strategische Neuausrichtung! (74 Zeichen)
Porsche stellt die Weichen für 2035: Trotz rückläufiger Auslieferungen stärkt der Sportwagenhersteller Profitabilität, Cashflow und Widerstandskraft – und bestätigt seine Jahresziele.
Foto: Marijan Murat - dpa
- Porsche treibt die strategische Neuausrichtung voran und arbeitet an der Strategie 2035, um die Gewinnschwelle zu senken, die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und noch begehrlichere Fahrzeuge zu bieten; Vorstellung der aktualisierten Strategie beim Capital Markets Day im Herbst.
- Erstes Quartal: Operatives Konzernergebnis 595 Mio. € (Vj. 762 Mio. €) – liegt im Rahmen der Erwartungen und stützt die Jahresprognose.
- Konzernumsatzrendite bei 7,1% (Vj. 8,6%) und damit am oberen Ende des Prognosekorridors.
- Umsatz und Auslieferungen rückläufig: Konzernumsatz 8,40 Mrd. € (−5,2%); Auslieferungen 60.991 Fahrzeuge (−14,7%); Umsatzrückgang geringer als Auslieferungen dank disziplinierter Preisgestaltung, starkem Produktmix und „Value over Volume“-Strategie; BEV-Anteil Automobile sank auf 19,8% (Vj. 25,9%).
- Netto-Cashflow Automotive deutlich verbessert auf 514 Mio. € (Vj. 198 Mio. €); Netto-Cashflow-Marge Automobile stieg auf 7,0% (Vj. 2,5%) – trotz Belastungen durch Neuausrichtung und US-Zölle.
- Jahresprognose bestätigt: Umsatzerlöse 35–36 Mrd. €, operative Umsatzrendite 5,5–7,5%, Netto-Cashflow-Marge Automobile 3–5%, EBITDA-Marge Automobile 15–17%, BEV-Anteil Automobile 24–26% (Effekte eines anhaltenden Nahostkonflikts nicht berücksichtigt).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Porsche AG ist am 29.04.2026.
Der Kurs von Porsche AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 40,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,10 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 40,71EUR das entspricht einem Minus von -0,09 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.998,46PKT (-0,29 %).
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