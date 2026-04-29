VW-Tochter Porsche schneidet wie erwartet ab - Gewinnrückgang

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sport- und Geländewagenbauer Porsche AG hat im ersten Quartal angesichts der Marktschwäche und der Probleme in China einen weiteren Gewinnrückgang eingefahren. Das operative Ergebnis des mehrheitlich zum VW -Konzern gehörenden Unternehmens lag mit 595 Millionen Euro gut ein Fünftel unter dem Vorjahreswert, wie der MDax -Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss in Stuttgart mitteilte. Analysten hatten mit einem Wert in dieser Größenordnung gerechnet. Der Umsatz ging von 8,9 Milliarden Euro auf 8,4 Milliarden Euro zurück. Die operative Marge lag damit bei 7,1 Prozent und damit 1,5 Prozentpunkte niedriger als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich fiel das Ergebnis nach Steuern um rund ein Viertel auf 391 Millionen Euro. Das Management bestätigte die Jahresprognosen./men/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 85,58 auf Tradegate (29. April 2026, 17:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -5,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,76 Mrd..

Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 122,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 97,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +12,42 %/+51,83 % bedeutet.