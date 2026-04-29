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    Der Börsen-Tag

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    Tech und Nebenwerte zünden – DAX schwächelt, Wall Street rutscht ab

    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während Standardwerte schwächeln, rücken Nebenwerte und Technologietitel in den Fokus und sorgen für teils deutliche Kursbewegungen.

    Der Börsen-Tag - Tech und Nebenwerte zünden – DAX schwächelt, Wall Street rutscht ab
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    Entwicklung der Indizes

    An den Aktienmärkten zeigt sich heute ein uneinheitliches Bild mit leichten Abgaben bei den Standardwerten, während Nebenwerte und Technologietitel zulegen. In Deutschland notiert der Leitindex DAX aktuell bei 23.944,26 Punkten und liegt damit 0,24 Prozent im Minus. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte abbildet, gibt ebenfalls nach und steht bei 29.967,56 Punkten, ein Rückgang von 0,32 Prozent. Im Gegensatz dazu können die kleineren Werte zulegen: Der SDAX steigt um 0,45 Prozent auf 17.628,13 Punkte. Auch Technologiewerte präsentieren sich freundlich – der TecDAX gewinnt 0,51 Prozent und notiert bei 3.616,27 Punkten. An der Wall Street überwiegen dagegen die negativen Vorzeichen. Der Dow Jones Industrial Average steht derzeit bei 48.844,04 Punkten und verliert 0,60 Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 gibt moderater nach und notiert bei 7.133,94 Punkten, ein Minus von 0,13 Prozent. Insgesamt zeigen sich damit in Europa vor allem die großen Standardwerte schwächer, während Nebenwerte und Technologietitel gefragt sind. In den USA dominieren hingegen leichte bis moderate Verluste über die großen Marktsegmente hinweg.

    DAX

    Im DAX führten adidas (+8,65%), Infineon Technologies (+5,08%) und Symrise (+2,80%) die Gewinnerliste an. Demgegenüber standen Versicherer und Medizintechnik am Ende: Münchener Rück (-3,41%), Hannover Rueck (-3,75%) und Siemens Healthineers (-4,37%). Die Spannweite zwischen dem Topwert adidas und dem schwächsten Wert Siemens Healthineers beträgt 13,02 Prozentpunkte.

    MDAX

    Im MDAX sprang ThyssenKrupp mit einem kräftigen Plus von 11,13% an die Spitze, gefolgt von AIXTRON (+5,05%) und Jenoptik (+4,67%). Auf der Verliererseite lagen Schaeffler (-3,64%), Fraport (-4,63%) und Wacker Chemie (-5,05%). Die Differenz zwischen ThyssenKrupp und Wacker Chemie beträgt 16,18 Prozentpunkte.

    SDAX

    Im SDAX zeigte SILTRONIC AG mit +7,99% die stärkste Performance, gefolgt von Elmos Semiconductor (+3,96%) und init innovation in traffic systems (+3,60%). Die größten Rückgänge verzeichneten tonies Registered (A) (-3,46%), Sixt (-3,54%) und Draegerwerk (-3,78%). Die Spanne zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht beträgt 11,77 Prozentpunkte.

    TecDAX

    Im TecDAX lagen technisch orientierte Titel vorn: SILTRONIC AG (+7,99%), Infineon Technologies (+5,08%) und AIXTRON (+5,05%). Die Schwächeren waren Nordex (-3,18%), Draegerwerk (-3,78%) und Siemens Healthineers (-4,37%). Der Abstand zwischen dem Spitzenreiter und dem schlechtesten Wert beläuft sich auf 12,36 Prozentpunkte.

    Dow Jones

    Im Dow Jones stachen Visa (A) mit +8,69% sowie Cisco Systems (+1,85%) und Amazon (+1,80%) hervor. Auf der Verliererseite standen Travelers Companies (-2,58%), The Home Depot (-2,68%) und Boeing (-3,49%). Zwischen Visa und Boeing ergibt sich eine Differenz von 12,18 Prozentpunkten.

    S&P 500

    Im S&P 500 dominierten Halbleiter- und Tech-Werte: NXP Semiconductors mit einem starken Plus von 23,95%, Generac Holdings (+16,01%) und Seagate Technology Holdings (+15,67%). Besonders hart traf es Broker und Konsumwerte: Coinbase (-7,18%), Brown‑Forman Registered (B) (-10,17%) und Robinhood Markets Registered (A) (-13,06%). Die Spannweite zwischen NXP Semiconductors und Robinhood beträgt 37,01 Prozentpunkte.


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