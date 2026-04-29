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    Phagenesis ernennt Stephen Oesterle, MD, zum Vorstandsmitglied

    Phagenesis ernennt Stephen Oesterle, MD, zum Vorstandsmitglied
    Foto: adobe.stock.com

    MedTech Industrie Veteran zu Unterstützung Nächste Phase von U.S. Wachstum und Globale Expansion

    NASHVILLE, Tenn., 29.April 2026 /PRNewswire/ -- Phagenesis, ein Unternehmen im kommerziellen Stadium, das Pionierarbeit bei Neuromodulationstherapien für Schluckstörungen leistet, gab heute die Ernennung von Dr. Stephen N. Oesterle zum Vorstandsmitglied bekannt.

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    Phagenesis is a leading medical technology company transforming the treatment of neurogenic dysphagia with targeted pharyngeal electrical stimulation (PES) using the Phagenyx System.

    Dr. Oesterle ist eine hoch angesehene Führungspersönlichkeit in der Medizintechnik- und Biowissenschaftsbranche und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen klinische Medizin, Unternehmensstrategie und Risikokapital. Zuvor war er als Senior Vice President für Medizin und Technologie bei Medtronic tätig und gehörte 14 Jahre lang dem Executive Committee des Unternehmens an, wo er die langfristige Innovationsstrategie und die Unternehmensinvestitionen mitbestimmte.

    "Steve bringt umfassende Erfahrung in der Medizintechnik in vielen Anwendungsbereichen mit, und er hat Erfahrung mit Unternehmen, die erfolgreich durch kritische Phasen des Wachstums und der Wertschöpfung navigieren", sagte Dr. Oern Stuge, MBA, Vorsitzender des Vorstands von Phagenesis. "Er bringt eine seltene Kombination aus klinischem Verständnis, strategischer Perspektive und einer Erfolgsbilanz bei der Entwicklung kategoriebestimmender Technologien mit. Er stärkt unseren Vorstand und wird entscheidend dazu beitragen, dass Phagenesis seine nächste Phase des Wachstums in den USA und der globalen Expansion beschleunigt und seine langfristige Strategie umsetzt.

    Dr. Oesterle ist derzeit in den Aufsichtsräten von Baxter und Peijia Medical sowie von mehreren Private-Equity- und Venture-Capital-finanzierten Gesundheitsunternehmen tätig und berät führende globale Investmentfirmen wie EQT, Novo Holdings, Temasek, JP Morgan Life Sciences Private Capital und Patient Square Capital. Er schloss seine Facharztausbildung am Massachusetts General Hospital ab und absolvierte ein fortgeschrittenes Fellowship-Training in interventioneller Kardiologie an der Stanford University. Später war er Mitglied der Fakultäten der Stanford und Harvard Medical Schools.

    "Ich freue mich, dem Vorstand von Phagenesis zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung des Unternehmens beizutreten", sagte Dr. Oesterle. "Phagenesis hat eine starke klinische Basis aufgebaut und deckt einen bedeutenden ungedeckten Bedarf in der Patientenversorgung. Die Möglichkeit, die Ergebnisse für Patienten mit schwerer Dysphagie zu verbessern und gleichzeitig die Kosten und die Komplexität für die Gesundheitssysteme zu reduzieren, ist überzeugend. Ich freue mich darauf, das Team dabei zu unterstützen, das Unternehmen zu vergrößern und seine Wirkung weltweit auszudehnen.

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