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    Besonders beachtet!

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    Wacker Chemie Aktie weiter abwärts - 29.04.2026

    Am 29.04.2026 ist die Wacker Chemie Aktie, bisher, um -5,04 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Wacker Chemie Aktie.

    Besonders beachtet! - Wacker Chemie Aktie weiter abwärts - 29.04.2026
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Wacker Chemie ist ein Spezialchemie- und Materialkonzern mit Fokus auf Polysilicium, Silikone, Polymere und Biotech-Produkte. Hauptabnehmer sind Halbleiter-, Solar-, Chemie-, Bau- und Konsumgüterindustrie. Starke Position im Polysilicium- und Silikonmarkt. Wichtige Wettbewerber: Dow, Shin-Etsu, Elkem, Evonik, BASF. USP: hohe Reinheit bei Polysilicium, Technologieführerschaft, breite Spezialchemie-Nische.

    Wacker Chemie aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 29.04.2026

    Die Wacker Chemie Aktie notiert aktuell bei 90,83 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,04 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,83  entspricht. Die Talfahrt der Wacker Chemie Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,57 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 90,83, mit einem Minus von -5,04 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Wacker Chemie-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +39,80 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Wacker Chemie Aktie damit um -3,86 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,91 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +39,59 % gewonnen.

    Während Wacker Chemie deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,53 %. Damit gehört Wacker Chemie heute zu den auffälligeren Werten.

    Wacker Chemie Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,86 %
    1 Monat +21,91 %
    3 Monate +39,80 %
    1 Jahr +35,56 %
    Stand: 29.04.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Wacker Chemie Aktie

    Es gibt 52 Mio. Wacker Chemie Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,75 Mrd.EUR € wert.

    Tech und Nebenwerte zünden – DAX schwächelt, Wall Street rutscht ab


    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während Standardwerte schwächeln, rücken Nebenwerte und Technologietitel in den Fokus und sorgen für teils deutliche Kursbewegungen.

    UNTERNEHMEN vom 29.04.2026 - 15.15 Uhr


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    So schlagen sich die Wettbewerber von Wacker Chemie

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,63 %. Solvay notiert im Plus, mit +1,17 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -0,45 %. Covestro verliert -0,17 %

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    Ob die Wacker Chemie Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Chemie Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wacker Chemie

    -5,01 %
    -4,23 %
    +20,63 %
    +38,55 %
    +34,65 %
    -32,20 %
    -26,18 %
    +14,69 %
    -4,21 %
    ISIN:DE000WCH8881WKN:WCH888
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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