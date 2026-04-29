Wacker Chemie Aktie weiter abwärts - 29.04.2026

Die Wacker Chemie Aktie notiert aktuell bei 90,83€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,04 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,83 € entspricht. Die Talfahrt der Wacker Chemie Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,57 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 90,83€, mit einem Minus von -5,04 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Wacker Chemie ist ein Spezialchemie- und Materialkonzern mit Fokus auf Polysilicium, Silikone, Polymere und Biotech-Produkte. Hauptabnehmer sind Halbleiter-, Solar-, Chemie-, Bau- und Konsumgüterindustrie. Starke Position im Polysilicium- und Silikonmarkt. Wichtige Wettbewerber: Dow, Shin-Etsu, Elkem, Evonik, BASF. USP: hohe Reinheit bei Polysilicium, Technologieführerschaft, breite Spezialchemie-Nische.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Wacker Chemie-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +39,80 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Wacker Chemie Aktie damit um -3,86 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,91 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +39,59 % gewonnen.

Während Wacker Chemie deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,53 %. Damit gehört Wacker Chemie heute zu den auffälligeren Werten.

Wacker Chemie Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,86 % 1 Monat +21,91 % 3 Monate +39,80 % 1 Jahr +35,56 %

Informationen zur Wacker Chemie Aktie

Stand: 29.04.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 52 Mio. Wacker Chemie Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,75 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während Standardwerte schwächeln, rücken Nebenwerte und Technologietitel in den Fokus und sorgen für teils deutliche Kursbewegungen.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Wacker Chemie

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,63 %. Solvay notiert im Plus, mit +1,17 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -0,45 %. Covestro verliert -0,17 %

Wacker Chemie Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wacker Chemie Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Chemie Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.