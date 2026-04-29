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    VerifyVASP übernimmt Sygna und konsolidiert damit das weltweite Travel-Rule-Netzwerk

    SINGAPUR, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- VerifyVASP, ein führender Anbieter von Lösungen für die „Travel Rule", gab heute die Übernahme von Sygna bekannt, einem namhaften Anbieter mit Sitz in Japan.

    Diese Transaktion stellt einen wichtigen Schritt in der globalen Expansionsstrategie von VerifyVASP dar und festigt die Position des Unternehmens als führender Anbieter von Compliance-Infrastruktur für Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte (VASPs) in wichtigen internationalen Märkten.

    Konsolidierung des Travel-Rule-Ökosystems

    Die Übernahme markiert einen entscheidenden Meilenstein in der Entwicklung der globalen Travel-Rune-Landschaft. Durch die Integration von Sygna in sein Netzwerk treibt VerifyVASP die Konsolidierung eines fragmentierten Marktes zu einem einheitlichen, interoperablen Compliance-Netzwerk voran, das auf nationale Vorschriften, die Standards der Financial Action Task Force (FATF) und globale Datenschutzanforderungen abgestimmt ist.

    Im Mittelpunkt dieser Strategie steht das Verified Network von VerifyVASP, eine globale Compliance-Infrastruktur, die einen sicheren, in Echtzeit stattfindenden und standardisierten Datenaustausch zwischen VASPs ermöglicht. Mit der Aufnahme von Sygna erreicht dieses Netzwerk eine beispiellose Größe, Tiefe und geografische Reichweite, wodurch seine Netzwerkeffekte und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften weiter gestärkt werden.

    Bestehende Mitglieder von Sygna werden ihren Betrieb ohne Unterbrechung fortsetzen und schrittweise in das „Verified Network" integriert, wobei die lokalen regulatorischen Anforderungen berücksichtigt werden. Dieser Übergang wird die Konnektivität über wichtige Märkte hinweg erweitern und die Interoperabilität erheblich verbessern.

    Gleichzeitig erhalten die bestehenden Mitglieder von VerifyVASP Zugang zu einem erweiterten Kreis regulierter Gegenparteien, was die Effizienz verbessert, Reibungsverluste bei grenzüberschreitenden Transaktionen verringert und nahtlosere Compliance-Workflows ermöglicht.

    Der globale Standard für die Einhaltung der Travel Rule

    Mit dieser Übernahme stärkt VerifyVASP seine Position als globaler Standardsetzer für die Infrastruktur zur Einhaltung der Travel Rule weiter.

    Shih Yun Chia, CEO von VerifyVASP, sagte: „Die Übernahme von Sygna unterstreicht unser Engagement, durch ein erweitertes, zielorientiertes Netzwerk den globalen Standard für die Einhaltung der Travel Rule zu setzen. Sie erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die FATF und andere relevante internationale Gremien, Regulierungsbehörden und Finanzermittlungsstellen weltweit eine effektivere Durchsetzung vorantreiben."

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    PR Newswire (dt.)
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