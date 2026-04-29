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    Wadephul will Partnerschaft mit Marokko ausbauen

    Wadephul will Partnerschaft mit Marokko ausbauen
    Foto: Siarhei - 356130783

    RABAT (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt an diesem Donnerstag seinen zweitägigen Besuch in Marokko fort. In der Hauptstadt Rabat will der CDU-Politiker mit seinem Amtskollegen Nasser Bourita bei einem strategischen Dialog über den Ausbau der Beziehungen sprechen. Wadephul hatte zu den Zielen der Reise erklärt, in Zeiten von Unsicherheit und geopolitischen Spannungen seien es Partner wie Marokko, mit denen Deutschland den Austausch intensivieren wolle.

    Deutschland und der nordafrikanische Staat begehen in diesem Jahr das 70. Jubiläum der bilateralen Beziehungen. Wadephul sieht großes Wachstumspotenzial bei den Wirtschaftsbeziehungen - etwa in den Sektoren erneuerbare Energien und kritische Rohstoffe sowie beim Thema Wasserstoff. Der Minister betonte, marokkanische Fachkräfte seien etwa im deutschen Gesundheits- und Pflegewesen eine wertvolle Stütze.

    Die Bundesregierung schätze darüber hinaus eine stabilisierende Rolle Marokkos in der Region, sagte Wadephul. So habe sich die Regierung bereit erklärt, an der Umsetzung des 20-Punkte-Plans für einen Frieden im Gazastreifen und an einer internationalen Sicherheitstruppe mitzuwirken. Gemeinsam teile man auch das Ziel einer Stabilisierung der Sahel-Region, um dort Krisen- und Fluchtursachen einzudämmen./bk/DP/jha





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