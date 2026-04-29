DZ BANK stuft GSK auf 'Halten'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für GSK nach Quartalszahlen von 2200 auf 2100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die avisierte Verbesserung der Profitabilität und das Umsatzziel für 2031 würden vom Markt angezweifelt, schrieb Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Mindestens bis zum für die Jahresmitte angekündigten Strategie-Update bleiben wir daher an der Seitenlinie", so der Experte./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,25 % und einem Kurs von 22,33EUR auf Tradegate (29. April 2026, 18:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Elmar Kraus
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elmar Kraus
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
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