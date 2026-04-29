Talanx erzielt Quartalsergebnis von 774 Mio. EUR – Rekord!
Talanx startet stark ins Jahr 2026: Das vorläufige Konzernergebnis übertrifft klar die Erwartungen, während die Jahresprognose trotz Marktunsicherheiten bestätigt wird.
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
- Vorläufiges Konzernergebnis Q1 2026: EUR 774 Mio (Vorjahr EUR 604 Mio) — deutlich über dem Analystenkonsens von EUR 673 Mio (Mittelwert aus 5 Schätzungen)
- Versicherungsumsatz voraussichtlich EUR 12,1 Mrd (Vorjahr EUR 12,4 Mrd); währungsbereinigt rund +3 % gegenüber dem Vorjahresquartal
- Talanx bestätigt die Gesamtjahresprognose 2026 und erwartet ein Konzernergebnis von etwa EUR 2,7 Mrd
- Prognosevorbehalte: Großschäden dürfen das Großschadenbudget nicht überschreiten; keine Turbulenzen an den Kapitalmärkten; keine wesentlichen Währungsschwankungen
- Endgültige Q1-2026-Ergebnisse werden planmäßig am 13. Mai 2026 veröffentlicht
- Veröffentlichung als Insiderinformation nach Art. 17 MAR am 29.04.2026; Ansprechpartner Investor Relations: Bernd Sablowsky (Talanx)
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Talanx ist am 07.05.2026.
Der Kurs von Talanx lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 111,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,62 % im Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.911,19PKT (-0,58 %).
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