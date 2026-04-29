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    Besonders beachtet!

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    L'Oreal Aktie fällt auf 361,35€ - 29.04.2026

    Am 29.04.2026 ist die L'Oreal Aktie, bisher, um -3,43 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der L'Oreal Aktie.

    Besonders beachtet! - L'Oreal Aktie fällt auf 361,35€ - 29.04.2026
    Foto: zhouyilu - stock.adobe.com

    L'Oreal Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.04.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die L'Oreal Aktie. Mit einer Performance von -3,43 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der L'Oreal Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,42 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,43 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten L'Oreal Aktionäre einen Verlust von -3,91 % hinnehmen.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die L'Oreal Aktie damit um +5,67 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,47 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von L'Oreal +0,14 % gewonnen.

    Während L'Oreal deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,76 %. Damit gehört L'Oreal heute zu den auffälligeren Werten.

    L'Oreal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,67 %
    1 Monat +5,47 %
    3 Monate -3,91 %
    1 Jahr -3,38 %
    Stand: 29.04.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur L'Oreal Aktie

    Es gibt 534 Mio. L'Oreal Aktien. Damit ist das Unternehmen 193,20 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 29.04.2026


    Top- und Flop-Aktien am 29.04.2026 im E-Stoxx 50.

    Börsen Update Europa - 29.04. - ATX stark +1,51 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 29.04. - FTSE Athex 20 stark +1,73 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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    Ob die L'Oreal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur L'Oreal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    L'Oreal

    -3,23 %
    +4,92 %
    +5,10 %
    -4,53 %
    -3,33 %
    -15,64 %
    +7,82 %
    +44,70 %
    ISIN:FR0000120321WKN:853888
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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