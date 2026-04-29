L'Oreal Aktie fällt auf 361,35€ - 29.04.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten L'Oreal Aktionäre einen Verlust von -3,91 % hinnehmen.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die L'Oreal Aktie. Mit einer Performance von -3,43 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der L'Oreal Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,42 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,43 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die L'Oreal Aktie damit um +5,67 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,47 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von L'Oreal +0,14 % gewonnen.

Während L'Oreal deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,76 %. Damit gehört L'Oreal heute zu den auffälligeren Werten.

L'Oreal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,67 % 1 Monat +5,47 % 3 Monate -3,91 % 1 Jahr -3,38 %

Informationen zur L'Oreal Aktie

Stand: 29.04.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 534 Mio. L'Oreal Aktien. Damit ist das Unternehmen 193,20 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 29.04.2026 im E-Stoxx 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

L'Oreal Aktie jetzt kaufen?

Ob die L'Oreal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur L'Oreal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.