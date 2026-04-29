DZ Bank senkt Ziel für GSK auf 2100 Pence - 'Halten'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,15 % und einem Kurs von 22,12 auf Tradegate (29. April 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um -10,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,99 %.

Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 87,86 Mrd..

GSK zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00GBP was eine Bandbreite von -22,76 %/+9.441,12 % bedeutet.