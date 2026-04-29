ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt Ziel für GSK auf 2100 Pence - 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat das Kursziel für GSK nach Quartalszahlen von 2200 auf 2100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die avisierte Verbesserung der Profitabilität und das Umsatzziel für 2031 würden vom Markt angezweifelt, schrieb Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Mindestens bis zum für die Jahresmitte angekündigten Strategie-Update bleiben wir daher an der Seitenlinie", so der Experte./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,15 % und einem Kurs von 22,12 auf Tradegate (29. April 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um -10,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,99 %.
Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 87,86 Mrd..
GSK zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00GBP was eine Bandbreite von -22,76 %/+9.441,12 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 2100 Euro
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Community Beiträge zu GSK - A3DMB5 - GB00BN7SWP63
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GSK ist bei mir auf der Watchlist, wenn bei mir mal wieder Pharma an der Reihe ist, schaue ich mir die Aktie genauer an.