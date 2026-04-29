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    Talanx steigert Gewinn überraschend stark - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Talanx Gewinn Q1 von 604 auf 774 Millionen
    • Versicherungsumsatz Q1 rund 12,1 Milliarden Euro
    • Konzern bestätigt Prognose und Ziel für 2026
    Talanx steigert Gewinn überraschend stark - Prognose bestätigt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hat den Gewinn im ersten Quartal überraschend deutlich gesteigert. Das vorläufige Konzernergebnis habe sich von 604 Millionen Euro im Vorjahr auf 774 Millionen erhöht, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwochabend in Hannover mit. Analysten hatten laut dem Konzern im Schnitt nur mit 604 Millionen gerechnet. Auf Tradegate legte der Kurs der Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund zwei Prozent zu.

    Der Versicherungsumsatz dürfte im ersten Quartal bei 12,1 Milliarden Euro liegen, hieß es weiter. Das entspreche währungsbereinigt zum Vorjahresquartal einer Steigerung um etwa drei Prozent.

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    An der Prognose für das laufende Geschäftsjahr halte der Konzern fest. Dabei dürfte 2026 in etwa ein Konzernergebnis von 2,7 Milliarden Euro erwirtschaftet werden. Hierbei werde erwartet, dass Großschäden das dafür vorgesehene Budget nicht überschreiten, keine Turbulenzen auf den Kapitalmärkten und keine wesentlichen Währungsschwankungen auftreten.

    Die vollständigen Ergebnisse sollen am 13. Mai veröffentlicht werden. /jha/jsl

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,68 % und einem Kurs von 256,8 auf Tradegate (29. April 2026, 19:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um -8,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 30,97 Mrd..

    Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 12,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Hannover Rueck Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 239,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 330,00EUR was eine Bandbreite von -6,86 %/+28,60 % bedeutet.




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