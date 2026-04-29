Talanx steigert Gewinn überraschend stark - Prognose bestätigt

An der Prognose für das laufende Geschäftsjahr halte der Konzern fest. Dabei dürfte 2026 in etwa ein Konzernergebnis von 2,7 Milliarden Euro erwirtschaftet werden. Hierbei werde erwartet, dass Großschäden das dafür vorgesehene Budget nicht überschreiten, keine Turbulenzen auf den Kapitalmärkten und keine wesentlichen Währungsschwankungen auftreten.

+100 % und mehr möglich

Die vollständigen Ergebnisse sollen am 13. Mai veröffentlicht werden. /jha/jsl

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,68 % und einem Kurs von 256,8 auf Tradegate (29. April 2026, 19:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um -8,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 30,97 Mrd..

Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 12,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Hannover Rueck Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 239,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 330,00EUR was eine Bandbreite von -6,86 %/+28,60 % bedeutet.