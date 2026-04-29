Schulte-Schlagbaum AG kündigt Dividende für 2025 an – Jetzt mehr erfahren!
Schulte-Schlagbaum bestätigt ihre Prognose für 2025: stabile Umsätze, deutlich verbessertes Ergebnis und ein Dividendenvorschlag von 6,00 EUR je Aktie.
- Mitteilung (Insiderinformation) vom 29.04.2026: Schulte‑Schlagbaum bestätigt die Prognose für den Konzernabschluss zum 31.12.2025.
- Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2025: rund 57.331 TEUR (auf Vorjahresniveau; Abweichung +0,02%).
- Betriebsergebnis (EBIT) 2025: 1.307 TEUR (Vorjahr: 737 TEUR).
- Konzernergebnis (EAT) 2025: 874 TEUR (Vorjahr: 272 TEUR).
- Aufsichtsrat stellte am 29.04.2026 den Jahresabschluss der Schulte‑Schlagbaum AG fest und billigte den Konzernabschluss.
- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 24.06.2026 eine Dividende von 6,00 EUR je Stückaktie vor; der darüber hinausgehende Betrag wird vorgetragen.
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