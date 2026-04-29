Haier and Fisher & Paykel investieren verstärkt in ihre globale Premium-Markenstrategie und setzen neue Impulse für ein besseres Leben

Haier präsentierte in sechs Themenbereichen ein immersives Erlebnis, das Design, adaptive Technologien und vernetzte Ökosysteme miteinander verband. Fisher & Paykel, die Premiummarke der Haier-Gruppe, präsentierte sich ebenfalls erfolgreich auf der Veranstaltung. Auf der EuroCucina zeigte das Unternehmen „ Nature–Ritual" sowie seine State-of-the-Art-Collection und unterstrich damit das Engagement der Gruppe für ein menschenzentriertes, ästhetisch geprägtes Leben.

MAILAND, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Haier Group (Haier) hat ihre Ausstellung auf der Milan Design Week 2026, die vom 21. bis 26. April stattfand, erfolgreich abgeschlossen. Die Veranstaltung hat HAIERs globale Markenarchitektur als Premium-Marke mit starker Innovationskraft in internationalen Märkten weiter gestärkt.

Der gemeinsame Auftritt markiert einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Mehrmarkenstrategie von Haier und zeigt, wie zwei unterschiedliche Marken, von denen die eine in intelligenten Ökosystemen und die andere in traditionellem Design verwurzelt ist, gemeinsam den Standard für modernes Leben heben.

Aufbau einer globalen Premium-Markenarchitektur mit starkem Innovationsfokus

Haiers globales Mehrmarken-Servicenetzwerk ist das Ergebnis eines langfristigen Engagements für eine tiefgehende Marktentwicklung und baut auf seiner schon früh etablierten strategischen Präsenz auf. Im Laufe von drei Jahrzehnten hat sich das Unternehmen vom Exporteur zu einem global aufgestellten Anbieter mit lokaler Produktion, F&E- und Marketingzentren entwickelt und damit sein „Trinity"-Modell aus lokaler Forschung und Entwicklung, Produktion und Marketing konsequent umgesetzt.

Die auf Innovation ausgerichtete Strategie von Haier spiegelt sich im gesamten Markenportfolio des Unternehmens wider. 2012 übernahm die Haier Group den weltweit tätigen neuseeländischen Premium-Haushaltsgerätehersteller Fisher & Paykel, und die Synergien zwischen den beiden Unternehmen haben zu bedeutenden Erfolgen in den Bereichen globale Expansion, technologische Innovation, Produktweiterentwicklung und Marktführerschaft geführt.

Durch den Wechsel von der aktionärsgesteuerten zur benutzergesteuerten Innovation hat Haier eine differenzierte Markenpositionierung sowohl für Haier als auch für Fisher & Paykel in Australien und Neuseeland ermöglicht. Mit Unterstützung von Haier hat das neuseeländische Forschungs- und Entwicklungszentrum, eines der fünf globalen F&E-Zentren von Haier, Durchbrüche bei Schubladensystemen, Direktantriebsmotoren und Linearkompressoren beschleunigt. Bemerkenswert ist, dass Fisher & Paykel Waschmaschinen in nur 18 Monaten von weniger als 1 % auf 22 % Marktanteil in Australien gestiegen sind und auch bei Kühlschränken und Outdoor-Produkten führend sind.