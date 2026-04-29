🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHaier Smart Home AktievorwärtsNachrichten zu Haier Smart Home

    Milan Design Week 2026

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Haier and Fisher & Paykel investieren verstärkt in ihre globale Premium-Markenstrategie und setzen neue Impulse für ein besseres Leben

    Milan Design Week 2026 - Haier and Fisher & Paykel investieren verstärkt in ihre globale Premium-Markenstrategie und setzen neue Impulse für ein besseres Leben
    Foto: maroke - stock.adobe.com

    MAILAND, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Haier Group (Haier) hat ihre Ausstellung auf der Milan Design Week 2026, die vom 21. bis 26. April stattfand, erfolgreich abgeschlossen. Die Veranstaltung hat HAIERs globale Markenarchitektur als Premium-Marke mit starker Innovationskraft in internationalen Märkten weiter gestärkt.

    Haier präsentierte in sechs Themenbereichen ein immersives Erlebnis, das Design, adaptive Technologien und vernetzte Ökosysteme miteinander verband. Fisher & Paykel, die Premiummarke der Haier-Gruppe, präsentierte sich ebenfalls erfolgreich auf der Veranstaltung. Auf der EuroCucina zeigte das Unternehmen „Nature–Ritual" sowie seine State-of-the-Art-Collection und unterstrich damit das Engagement der Gruppe für ein menschenzentriertes, ästhetisch geprägtes Leben.

    Milan Design Week 2026: Haier and Fisher & Paykel double down on premium global brand power, pushing boundaries to empower better living

    Der gemeinsame Auftritt markiert einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Mehrmarkenstrategie von Haier und zeigt, wie zwei unterschiedliche Marken, von denen die eine in intelligenten Ökosystemen und die andere in traditionellem Design verwurzelt ist, gemeinsam den Standard für modernes Leben heben.

    Aufbau einer globalen Premium-Markenarchitektur mit starkem Innovationsfokus

    Haiers globales Mehrmarken-Servicenetzwerk ist das Ergebnis eines langfristigen Engagements für eine tiefgehende Marktentwicklung und baut auf seiner schon früh etablierten strategischen Präsenz auf. Im Laufe von drei Jahrzehnten hat sich das Unternehmen vom Exporteur zu einem global aufgestellten Anbieter mit lokaler Produktion, F&E- und Marketingzentren entwickelt und damit sein „Trinity"-Modell aus lokaler Forschung und Entwicklung, Produktion und Marketing konsequent umgesetzt.

    Die auf Innovation ausgerichtete Strategie von Haier spiegelt sich im gesamten Markenportfolio des Unternehmens wider. 2012 übernahm die Haier Group den weltweit tätigen neuseeländischen Premium-Haushaltsgerätehersteller Fisher & Paykel, und die Synergien zwischen den beiden Unternehmen haben zu bedeutenden Erfolgen in den Bereichen globale Expansion, technologische Innovation, Produktweiterentwicklung und Marktführerschaft geführt.

    Durch den Wechsel von der aktionärsgesteuerten zur benutzergesteuerten Innovation hat Haier eine differenzierte Markenpositionierung sowohl für Haier als auch für Fisher & Paykel in Australien und Neuseeland ermöglicht. Mit Unterstützung von Haier hat das neuseeländische Forschungs- und Entwicklungszentrum, eines der fünf globalen F&E-Zentren von Haier, Durchbrüche bei Schubladensystemen, Direktantriebsmotoren und Linearkompressoren beschleunigt. Bemerkenswert ist, dass Fisher & Paykel Waschmaschinen in nur 18 Monaten von weniger als 1 % auf 22 % Marktanteil in Australien gestiegen sind und auch bei Kühlschränken und Outdoor-Produkten führend sind.

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Milan Design Week 2026 Haier and Fisher & Paykel investieren verstärkt in ihre globale Premium-Markenstrategie und setzen neue Impulse für ein besseres Leben MAILAND, 29. April 2026 /PRNewswire/ - Die Haier Group (Haier) hat ihre Ausstellung auf der Milan Design Week 2026, die vom 21. bis 26. April stattfand, erfolgreich abgeschlossen. Die Veranstaltung hat HAIERs globale Markenarchitektur als …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     