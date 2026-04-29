Kurse geben vor US-Zinsentscheidung nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,37 Prozent auf 110,45 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,39 Prozent.

Nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump sind nach Einschätzung von Experten die Chancen für eine Öffnung der Straße von Hormus gesunken. Trump hat in einem aktuellen Social-Media-Beitrag angesichts der schleppenden Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg heftige Drohungen gegen den Iran ausgesprochen. "Der Iran bekommt es nicht auf die Reihe. Sie wissen nicht, wie man einen Anti-Atomwaffen-Deal abschließt. Sie sollten sich lieber bald schlaumachen!", schrieb er auf seiner Platform Truth Social. Überschrieben ist die Darstellung mit den Worten: "NO MORE MR. NICE GUY"