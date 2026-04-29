RBC stuft Porsche AG auf 'Neutral'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und die Marge lägen deutlich über den Erwartungen am Markt, schrieb Tom Narayan in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Margen hätten von Preisdisziplin und von der Produktpalette profitiert./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 40,93EUR auf Tradegate (29. April 2026, 19:42 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte