DZ BANK stuft Traton auf 'Kaufen'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Traton nach Eckdaten für das erste Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Eine besser als erwartet ausgefallene Marge und ein starker Auftragseingang stimmten zuversichtlich, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht den Lkw-Hersteller auf gutem Weg, die vom Management bestätigte Prognose für 2026 und auch die Markterwartungen zu erreichen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 30,94EUR auf Tradegate (29. April 2026, 16:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Holger Schmidt
Analysiertes Unternehmen: Traton
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Holger Schmidt
Analysiertes Unternehmen: Traton
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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