BERNSTEIN RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Umsatz sei prozentual weit weniger stark zurückgegangen als die Auslieferungen, schrieb Stephen Reitman in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das spreche für eine gute Produktpalette./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:04 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:04 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 40,93EUR auf Tradegate (29. April 2026, 19:42 Uhr) gehandelt.





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