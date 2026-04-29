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    Besonders beachtet!

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    Boeing Aktie fällt auf 190,28€ - 29.04.2026

    Am 29.04.2026 ist die Boeing Aktie, bisher, um -3,30 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Boeing Aktie.

    Besonders beachtet! - Boeing Aktie fällt auf 190,28€ - 29.04.2026
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    Boeing ist ein US-Luft- und Raumfahrtkonzern, entwickelt und fertigt Verkehrsflugzeuge (737, 787), Militärjets, Raumfahrt- und Verteidigungssysteme sowie Services (Wartung, Training). Marktstellung: neben Airbus einer der zwei global dominierenden Zivilflugzeugbauer. Wichtige Konkurrenten: Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman. USPs: starke Verteidigungssparte, enge Beziehungen zu US-Regierung, globale Service-Infrastruktur.

    Boeing Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.04.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Boeing Aktie. Sie fällt um -3,30 % auf 190,28. Die Talfahrt der Boeing Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,24 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 190,28, mit einem Minus von -3,30 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Boeing Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -2,19 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Boeing Aktie damit um +5,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,30 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +6,28 % gewonnen.

    Während Boeing deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,62 %. Damit gehört Boeing heute zu den auffälligeren Werten.

    Boeing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,05 %
    1 Monat +19,30 %
    3 Monate -2,19 %
    1 Jahr +23,61 %
    Stand: 29.04.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Boeing Aktie

    Es gibt 788 Mio. Boeing Aktien. Damit ist das Unternehmen 149,89 Mrd.EUR € wert.

    Tech und Nebenwerte zünden – DAX schwächelt, Wall Street rutscht ab


    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während Standardwerte schwächeln, rücken Nebenwerte und Technologietitel in den Fokus und sorgen für teils deutliche Kursbewegungen.

    Börsenstart USA - 29.04. - Dow Jones schwach -0,49 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    ROUNDUP 2: Adidas wächst stärker als erwartet - Ausblick bestätigt HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Adidas hat im ersten Quartal dem Gegenwind durch Zölle und dem starken Euro getrotzt und besser abgeschnitten als erwartet. Der …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Boeing

    Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,80 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +10,19 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,05 %. Northrop Grumman verliert -0,49 % RTX Corporation Reg Shs notiert im Minus, mit -1,17 %.

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    Ob die Boeing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boeing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Boeing

    -3,45 %
    +4,69 %
    +19,14 %
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    +22,65 %
    +5,66 %
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    +65,63 %
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    ISIN:US0970231058WKN:850471
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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