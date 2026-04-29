Boeing Aktie fällt auf 190,28€ - 29.04.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Boeing Aktie. Sie fällt um -3,30 % auf 190,28€. Die Talfahrt der Boeing Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,24 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 190,28€, mit einem Minus von -3,30 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Boeing ist ein US-Luft- und Raumfahrtkonzern, entwickelt und fertigt Verkehrsflugzeuge (737, 787), Militärjets, Raumfahrt- und Verteidigungssysteme sowie Services (Wartung, Training). Marktstellung: neben Airbus einer der zwei global dominierenden Zivilflugzeugbauer. Wichtige Konkurrenten: Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman. USPs: starke Verteidigungssparte, enge Beziehungen zu US-Regierung, globale Service-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Boeing Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -2,19 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Boeing Aktie damit um +5,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,30 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +6,28 % gewonnen.

Während Boeing deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,62 %. Damit gehört Boeing heute zu den auffälligeren Werten.

Boeing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,05 % 1 Monat +19,30 % 3 Monate -2,19 % 1 Jahr +23,61 %

Informationen zur Boeing Aktie

Stand: 29.04.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 788 Mio. Boeing Aktien. Damit ist das Unternehmen 149,89 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während Standardwerte schwächeln, rücken Nebenwerte und Technologietitel in den Fokus und sorgen für teils deutliche Kursbewegungen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Boeing

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,80 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +10,19 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,05 %. Northrop Grumman verliert -0,49 % RTX Corporation Reg Shs notiert im Minus, mit -1,17 %.

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Ob die Boeing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boeing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.