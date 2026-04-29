Börsen Update
Börsen Update USA - 29.04. - Dow Jones schwach -0,62 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 48.836,51 PKT und verliert bisher -0,62 %.
Top-Werte: Visa (A) +3,38 %, Cisco Systems +2,87 %, Chevron Corporation +2,08 %, Amazon +1,65 %, Coca-Cola +1,18 %
Flop-Werte: Boeing -3,30 %, Sherwin-Williams -2,67 %, Travelers Companies -2,40 %, Goldman Sachs Group -2,27 %, The Home Depot -1,91 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:47) bei 27.112,25 PKT und steigt um +0,29 %.
Top-Werte: Intel +10,36 %, NXP Semiconductors +9,38 %, Verisk Analytics +8,70 %, Automatic Data Processing +6,99 %, T-Mobile US +5,11 %
Flop-Werte: GE Healthcare Technologies -12,49 %, Regeneron Pharmaceuticals -7,80 %, Charter Communications Registered (A) -6,19 %, Old Dominion Freight Line -5,09 %, Dexcom -3,93 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.129,57 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: Generac Holdings +17,52 %, Intel +10,36 %, Centene +10,21 %, NXP Semiconductors +9,38 %, Verisk Analytics +8,70 %
Flop-Werte: GE Healthcare Technologies -12,49 %, Insulet -9,72 %, Teradyne -9,08 %, Robinhood Markets Registered (A) -8,07 %, Regeneron Pharmaceuticals -7,80 %
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