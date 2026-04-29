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    US-Notenbank bestätigt Leitzinsen

    Für Sie zusammengefasst
    • Fed lässt Leitzins bei 3,50 bis 3,75 Prozent unverändert
    • Letztes Jahr drei Zinssenkungen, Rohölpreise stiegen
    • Trump übt Druck, Powells Amtszeit endet am 15. Mai
    US-Notenbank bestätigt Leitzinsen
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihre Leitzinsen wie erwartet unverändert gelassen. Die Zinsspanne verharrt bei 3,50 bis 3,75 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet. Bereits auf ihren beiden vorherigen Sitzungen Ende Januar und Mitte März hatte die Notenbank die Leitzinsen nicht angetastet.

    Im vergangenen Jahr hatte die Fed die Leitzinsen dreimal um jeweils 0,25 Prozentpunkte reduziert. Das aktuelle Umfeld ist angesichts des Iran-Kriegs und deutlich gestiegener Rohölpreise durch große Unsicherheit geprägt.

    Die Notenbank steht weiter unter großem Druck durch US-Präsident Donald Trump, der immer wieder Leitzinssenkungen fordert und Notenbankchef Jerome Powell scharf kritisiert. Dessen Amtszeit als Vorsitzender endet am 15. Mai. Es ist aber fraglich, ob sein designierter Nachfolger Kevin Warsh bis dahin vom Senat bestätigt ist./jsl/la/he





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    US-Notenbank bestätigt Leitzinsen Die US-Notenbank Fed hat ihre Leitzinsen wie erwartet unverändert gelassen. Die Zinsspanne verharrt bei 3,50 bis 3,75 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet. Bereits …
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