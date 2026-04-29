Verdi ruft zu Warnstreik bei der Telekom auf
- Verdi ruft Telekom in RP und Saarland zum Streik
- Betroffen sind Mainz Koblenz Trier und Saarbrücken
- Forderung 6,6 Prozent und 660 Euro Mitgliederbonus
MAINZ (dpa-AFX) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat in den laufenden Tarifverhandlungen Telekom-Beschäftigte in Rheinland-Pfalz und im Saarland für diesen Donnerstag zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind die Standorte der Telekom in Mainz, Koblenz, Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Neustadt an der Weinstraße, Ludwigshafen sowie Trier und Saarbrücken, teilte die Gewerkschaft mit. Die zweite Tarifverhandlungsrunde am Montag sei ohne ein Angebot der Arbeitgeber beendet worden. Die nächste Runde sei für den 11. und 12. Mai geplant.
"Aufgrund der Arbeitsniederlegung kann es zu schlechterer Erreichbarkeit, Verzögerungen im technischen Kundenservice und im Glasfaserausbau sowie zu Terminabsagen bei Kundenterminen kommen", teilte Verdi mit. Die Notleitungen seien sichergestellt.
Verdi fordert den Angaben zufolge 6,6 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem solle es einen Verdi-Mitgliederbonus von 660 Euro im Jahr geben. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 120 Euro steigen, zudem soll es auch hier einen Bonus in Höhe von 240 Euro im Jahr geben./opi/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 27,33 auf Tradegate (29. April 2026, 20:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -6,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 133,96 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +31,82 %/+53,79 % bedeutet.
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Und die Hürden sind damit letztlich zu hoch. Auch wenn eine Fusion die Einflussmöglichkeiten auf das Agieren der US-Tochter deutlich erhöhen würde, ist es faktisch nicht durchführbar, ohne dass man sich sehr erheblichen politischen Risiken aussetzt. Welche dann am Ende auch zu finanziellen Risiken führen, und diese könnten jegliche Vorteile die man sich von der Fusion erhofft auffressen.
Bloomberg berichtet erfahrungsgemäß über frühe Optionsdiskussionen („scenario exploration“). Diese sind nicht AR‑pflichtig und erzeugen keinen Projektstatus.
Marktreaktion entspricht Standardmuster: algorithmische Reaktion auf die Headline, anschließende Normalisierung nach regulatorischer Einordnung.
Ergebnis: kein umsetzbarer Transaktionspfad, kein strategischer Prozess, keine operative Relevanz.
Bloomberg berichtet genau über diese Vorstufen – nicht über Pläne
Das ist ihr Geschäftsmodell:
- früh
- aggressiv
- headline‑optimiert
- basierend auf „people familiar with the matter“
Diese „people“ sind fast immer Banker, nicht Unternehmen.
Bloomberg berichtet also ohne Wissen der Telekom .
Bloomberg berichtet bewusst über unfertige, unbestätigte, frühe Optionen
Das ist kein Fehler, sondern Absicht.
- Banken reden
- Berater reden
- Leute aus Strategy‑Workshops reden
- Bloomberg hört zu und publiziert
Sie brauchen keine Bestätigung der Telekom. Sie brauchen keine Freigabe. Sie brauchen keine Faktenlage, nur „people familiar with the matter“.
Das ist Standard im M&A‑Journalismus.