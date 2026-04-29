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    Verdi ruft zu Warnstreik bei der Telekom auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Verdi ruft Telekom in RP und Saarland zum Streik
    • Betroffen sind Mainz Koblenz Trier und Saarbrücken
    • Forderung 6,6 Prozent und 660 Euro Mitgliederbonus
    Verdi ruft zu Warnstreik bei der Telekom auf
    Foto: Deutsche Telekom

    MAINZ (dpa-AFX) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat in den laufenden Tarifverhandlungen Telekom-Beschäftigte in Rheinland-Pfalz und im Saarland für diesen Donnerstag zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind die Standorte der Telekom in Mainz, Koblenz, Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Neustadt an der Weinstraße, Ludwigshafen sowie Trier und Saarbrücken, teilte die Gewerkschaft mit. Die zweite Tarifverhandlungsrunde am Montag sei ohne ein Angebot der Arbeitgeber beendet worden. Die nächste Runde sei für den 11. und 12. Mai geplant.

    "Aufgrund der Arbeitsniederlegung kann es zu schlechterer Erreichbarkeit, Verzögerungen im technischen Kundenservice und im Glasfaserausbau sowie zu Terminabsagen bei Kundenterminen kommen", teilte Verdi mit. Die Notleitungen seien sichergestellt.

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    Verdi fordert den Angaben zufolge 6,6 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem solle es einen Verdi-Mitgliederbonus von 660 Euro im Jahr geben. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 120 Euro steigen, zudem soll es auch hier einen Bonus in Höhe von 240 Euro im Jahr geben./opi/DP/he

    Deutsche Telekom

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 27,33 auf Tradegate (29. April 2026, 20:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -6,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 133,96 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +31,82 %/+53,79 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Auswirkungen der starken TMUS‑Quartalszahlen (Umsatz/EBITDA/EPS‑Beat, angehobene Guidance) auf den Kurs der Deutschen Telekom, da TMUS‑EPS DTE‑Ergebnis beeinflusst. Diskutiert werden Bewertung (TMUS KGV ~17), Belastung durch Fiber‑JVs für Gewinn, Risiko weiterer DTE‑Verluste bei mittelmäßigem EPS, technische Lage (überverkauft, wichtiger Support, Indikatoren sehr tief) und kurzfristige Schlagzeilen‑Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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    dpa-AFX
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