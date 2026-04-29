🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Ölpreis steigt, Gold fällt - und die Fehlkalkulation Trump und Iran!

    Aber warum steigt dann der Ölpreis so stark? Der Optimismus der Wall Street dürfte auf einer Fehleinschätzung beruhen

    Der Ölpreis steigt den zehnten Handelstag in Folge (heute +7%), während Gold fällt - und die Aktienmärkte immer noch an einen Deal zwischen Trump und dem Iran glauben. Aber warum steigt dann der Ölpreis so stark? Der Optimismus der Wall Street dürfte auf einer Fehleinschätzung beruhen: sowohl Trump als auch der Iran bräuchten doch einen Deal, so das Narrativ. Aber Trump will unbedingt den Iran von der Atombombe abhalten und meint, das Regime durch ökonomischen Druck in die Knie zwingen zu können. Der Iran wiederum glaubt, dass Trump eher früher als später einknicken wird - weswegen Teheran keinen Wert auf Verhandlungen legt. All das macht die Fortsetzung des Kriegs wahrscheinlich. Neben der Abschiedsvorstellung von Fed-Chef Powell heute die Zahlen der Big-Tech-Firmen im Fokus..

    Hinweis aus Video:

    Iran-Krieg: Wann kommt der Show-Down?

     

    Das Video "Ölpreis steigt, Gold fällt - und die Fehlkalkulation Trump und Iran! " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Ölpreis steigt, Gold fällt - und die Fehlkalkulation Trump und Iran! Der Ölpreis steigt den zehnten Handelstag in Folge (heute +7%), während Gold fällt - und die Aktienmärkte immer noch an einen Deal zwischen Trump und dem Iran glauben
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     