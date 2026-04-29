Der Ölpreis steigt den zehnten Handelstag in Folge (heute +7%), während Gold fällt - und die Aktienmärkte immer noch an einen Deal zwischen Trump und dem Iran glauben. Aber warum steigt dann der Ölpreis so stark? Der Optimismus der Wall Street dürfte auf einer Fehleinschätzung beruhen: sowohl Trump als auch der Iran bräuchten doch einen Deal, so das Narrativ. Aber Trump will unbedingt den Iran von der Atombombe abhalten und meint, das Regime durch ökonomischen Druck in die Knie zwingen zu können. Der Iran wiederum glaubt, dass Trump eher früher als später einknicken wird - weswegen Teheran keinen Wert auf Verhandlungen legt. All das macht die Fortsetzung des Kriegs wahrscheinlich. Neben der Abschiedsvorstellung von Fed-Chef Powell heute die Zahlen der Big-Tech-Firmen im Fokus..

Hinweis aus Video:

Iran-Krieg: Wann kommt der Show-Down?

Das Video "Ölpreis steigt, Gold fällt - und die Fehlkalkulation Trump und Iran! " sehen Sie hier..