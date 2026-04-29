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    Aktien New York

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    Zinsentscheidung der Fed belastet US-Aktien

    Für Sie zusammengefasst
    • Fed lässt Leitzins, Dow fällt unter 49.000
    • Seagate und NXP treiben Kurse mit starken Zahlen
    • Anleger erwarten Fed Pressekonferenz und Ausblick
    Aktien New York - Zinsentscheidung der Fed belastet US-Aktien
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Zinsentscheidung der Fed hat die US-Börsen am Mittwoch belastet. Die Notenbank hatte ihre Leitzinsen wie erwartet unverändert gelassen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab daraufhin um 0,7 Prozent nach und lag bei 48.782 Punkten. Er rutschte damit erstmals seit Donnerstag vergangener Woche wieder unter die Marke von 49.000 Zählern. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 7.117 Punkte. Nun warten die Anleger auf die Pressekonferenz der Fed.

    Die Zinsspanne der Fed verharrt bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Bereits auf ihren beiden vorherigen Sitzungen Ende Januar und Mitte März hatte die Notenbank die Leitzinsen nicht angetastet.

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    Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,2 Prozent auf 27.082 Punkte zu. An der Nasdaq stehen die erst nach Börsenschluss anstehenden Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Alphabet , Microsoft , Amazon und Meta im Blickpunkt.

    Eine Vielzahl von Unternehmen berichtete am Mittwoch schon vor dem Börsenstart über ihre Geschäftsentwicklung. Die Aktien von Seagate stiegen um gut zehn Prozent und erreichten ein Rekordhoch. Der Hersteller von Festplattenlaufwerken übertraf sowohl mit den Zahlen für das vergangene als auch mit dem Ausblick auf das laufende Quartal die Erwartungen. Ähnlich sah es beim Halbleiterhersteller NXP aus, dessen Titel mit plus 27 Prozent den höchsten Stand seit ihrem Rekord im Juli 2024 erreichten.

    Die Aktien von Visa gewannen dank überraschend guter Quartalszahlen fast neun Prozent. Der Zahlungsdienstleister habe mehr als die übliche Umsatzüberraschung geliefert, kommentierte die US-Investmentbank Goldman Sachs.

    Für die Papiere von T-Mobile US ging es um fast sieben Prozent hoch. Die US-Tochter der Deutschen Telekom gewann im ersten Quartal deutlich mehr neue Kunden hinzu als erwartet. Für das Jahr ist das Unternehmen hier nun optimistischer als bisher.

    Biogen-Aktien gewannen trotz einer Senkung der Jahresprognose für das Ergebnis je Aktie fast fünf Prozent. Die Bank Jefferies verwies auf einen überraschend hohen Umsatz des Biotech-Konzerns im ersten Quartal.

    Dagegen sackten die Aktien von Robinhood Markets um mehr als 14 Prozent ab. Der Finanzdienstleister verschreckte die Anleger mit einem 18-prozentigen Anstieg der Ausgaben zum Jahresauftakt.

    GE Healthcare brachen um fast 13 Prozent ein. Der Medizintechnikkonzern schraubte sein Ziel für das Jahresergebnis je Aktie nach unten. Dass Booking den Jahresausblick wegen der Auswirkungen des Nahostkonflikts senkte, brockte dem Betreiber von Online-Reiseportalen ein Minus von einem Prozent ein./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 225,8 auf Tradegate (29. April 2026, 20:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -6,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 133,96 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +31,82 %/+53,79 % bedeutet.




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