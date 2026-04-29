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    Zinsen bleiben unverändert

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    Fed-Zäsur: Powell bleibt – und vier Mitglieder rebellieren

    Die Fed lässt die Zinsen erneut unverändert – doch intern brodelt es: Vier Gegenstimmen, ein Notenbank-Chef der bleibt, und ein Nachfolger mit Reformplänen. Der Machtwechsel in Washington erreicht jetzt die Notenbank.

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    Zinsen bleiben unverändert - Fed-Zäsur: Powell bleibt – und vier Mitglieder rebellieren
    Foto: Jacquelyn Martin - AP

    Jerome Powell verlässt den Chefsessel der US-Notenbank Federal Reserve, doch er bleibt der Fed treu. Während er den Leitzins am Mittwoch erneut unverändert ließ, kündigte Powell an, über sein Amtsende als Notenbankchef am 15. Mai hinaus als einfaches Mitglied des Gouverneursrats zu bleiben.

    Der Grund: laufende Rechtsstreitigkeiten, die der Trump-Administration zugerechnet werden und die institutionelle Unabhängigkeit der Fed gefährden sollen. Damit bricht Powell mit einer Tradition, die seit Jahrzehnten gilt. Seine Amtsvorgänger verließen die Notenbank nach Ablauf ihrer Amtszeit.

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    Der geldpolitische Beschluss selbst fiel erwartungsgemäß aus: Der maßgebliche Leitzins verbleibt in einer Spanne zwischen 3,5 und 3,75 Prozent. Das Fed-Komitee behielt außerdem eine Formulierung im Begleittext bei, die signalisiert, dass der nächste Zinsschritt eher nach unten als nach oben gerichtet sein dürfte.

    Die großen US-Indizes notierten am Mittwochabend leicht im Minus. Neben dem Zinsentscheid stehen am Abend auch die Quartalszahlen der Tech-Giganten Microsoft, Alphabet, Meta und Amazon auf dem Programm. 

    Vier von zwölf stimmberechtigten Fed-Mitgliedern votierten gegen die Erklärung. Das sind so viele Gegenstimmen wie zuletzt 1992. Drei regionale Notenbankpräsidenten – aus Cleveland, Minneapolis und Dallas – akzeptierten zwar die Zinsentscheidung, lehnten aber den sogenannten "Easing Bias" ab, also die implizite Botschaft, dass Zinssenkungen wahrscheinlicher sind als -erhöhungen. In die entgegengesetzte Richtung dissidierte Fed-Gouverneur Stephen Miran: Er plädierte für eine sofortige Zinssenkung.

    "Dass Trumps ehemaliger Wirtschaftsberater Stephen Miran erneut für fallende Zinsen votiert hat, ist keine Überraschung. Dass drei Stimmberechtigte das schriftliche Statement als zu sehr in Richtung Lockerung interpretieren, ist dagegen eine faustdicke Überraschung", kommentiert Thomas Altmann von QC Partners. "Auch wenn das heute keine direkten Stimmen für höhere Zinsen waren, erhält die Fed damit einen falkenhaften Charakter."

    Hintergrund der Spaltung sind gestiegene Inflationsrisiken durch die Energiepreisschocks infolge des Iran-Krieges. Einige Mitglieder halten nicht nur eine längere Zinspause für denkbar, sondern sogar Zinserhöhungen. Damit droht der mühsam eingeleitete Kurs einer geldpolitischen Normalisierung ins Stocken zu geraten.

    Powells Nachfolger Kevin Warsh, dessen Nominierung am Mittwoch den Bankenausschuss des Senats passierte, hat bereits angekündigt, den datengetriebenen Ansatz der Powell-Ära zu überdenken.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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