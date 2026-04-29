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    Wadephul telefoniert mit Rubio - 'Chance auf Bewegung'

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul und Rubio fordern schnelle Verhandlungslösung
    • Chance auf bedingungslose Öffnung der Straße von Hormus
    • Teheran muss dauerhaft auf Nuklearwaffen verzichten
    Wadephul telefoniert mit Rubio - 'Chance auf Bewegung'
    Foto: Stringer - dpa

    RABAT (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat während des Besuches in Marokko mit seinem US-Kollegen Marco Rubio telefoniert. Beide seien sich einig gewesen, dass es eine schnelle Verhandlungslösung zur Beendigung des Iran-Kriegs brauche, hieß es im Anschluss aus Delegationskreisen des deutschen Außenministers. Derzeit sähen beide Minister eine Chance auf Bewegung, um eine bedingungslose Öffnung der Straße von Hormus zu erreichen, war weiter zu hören.

    Voraussetzung für langfristige Stabilität sei es, dass Teheran bereit sei, dauerhaft auf die Entwicklung von Nuklearwaffen zu verzichten, wurde in der deutschen Delegation betont. Um zu diesem Ergebnis zu kommen, könne es erforderlich sein, den Druck auf den Iran weiter zu erhöhen. Hierbei wollten Deutschland und die USA weiter zusammenwirken, etwa im Sanktionsbereich. Die beiden Außenminister hätten vereinbart, sich in den kommenden Tagen weiter eng abzustimmen.

    Zurzeit gilt eine Waffenruhe. In der Straße von Hormus belastet eine Art Pattsituation der Kriegsparteien die Weltwirtschaft: Der Iran blockiert die Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman weitestgehend, die USA reagieren darauf mit einer Blockade von Schiffen, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen./bk/DP/he





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