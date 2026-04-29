Devisen
US-Zinsentscheidung drückt Eurokurs auf Tagestief
- Euro fiel im späten Handel bis auf 1,1661 US-Dollar
- Fed belässt Leitzins bei 3,5 bis 3,75 Prozent
- Fed sieht Zinssenkungen vorerst nicht in Aussicht
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Zinsentscheidung der US-Notenbank hat den Euro am Mittwoch im späten US-Devisenhandel auf den tiefsten Stand des Tages gedrückt. Im Tief kostete die Gemeinschaftswährung 1,1661 US-Dollar. Zuletzt stabilisierte sie sich wieder etwas bei 1,1674 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1706 (Dienstag: 1,1680) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8542 (0,8561) Euro gekostet.
Die US-Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins angesichts von Energiekrise und Inflationssorgen infolge des Iran-Krieges unangetastet. Eine Mehrheit des Zentralbankrates stimmte dafür, den Leitzins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent beizubehalten. Fed-Chef Jerome Powell, der in Kürze von Kevin Warsh im Amt abgelöst werden könnte, kündigte auf der anschließenden Pressekonferenz seinen Verbleib im Vorstand der Fed an.
Die Entscheidungssituation für die Fed sei durch die Folgewirkungen des Iran-Krieges deutlich schwieriger geworden, sagte Michael Heise vom Vermögensverwalter HQ Trust. "Zinssenkungen sind vorerst kein Thema mehr", konstatierte der Chefökonom. Die geldpolitische Diskussion in den USA werde sich vielmehr zunehmend mit der Frage von Zinserhöhungen zu befassen haben./bek/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
EUR/USD Prognosen Update
Vom März-Tief (1,1410) aus hat sich der Kurs erneut stabilisiert und das Jahreshoch aus 2022 als Basis für eine Erholung genutzt, die sich in der vergangenen Woche über das Februartief fortgesetzt hat. Fehlende Anschlussdynamik führte jedoch zu einer Ermüdung im Bereich der 1,18er-Marke. Nach einem schwachen Wochenstart überwiegt eine Korrekturtendenz, die am heutigen Freitag noch unter das Vorwochentief brechen könnte.
Mögliche Tagesspanne: 1,1630 bis 1,1690
Nächste Widerstände: 1,1742 | 1,1830 | 1,1849 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1663 = Vorwochentief | 1,1575
Erfreulicherweise wird der EUR/USD immer weiter nach unten gedrückt:
Die EUR-Bullen schwächeln = meine USD-Depotpositionen freuen sich