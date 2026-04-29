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    Duck Creek führt den Agentic Product Configurator ein, um die Einführung von Versicherungsprodukten um 50 % zu beschleunigen

    Duck Creek führt den Agentic Product Configurator ein, um die Einführung von Versicherungsprodukten um 50 % zu beschleunigen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Eine neue Lösung wandelt Dokumentation in eine einsatzbereite Konfiguration um und senkt so Kosten, Risiken und die Markteinführungszeit

    BOSTON, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek, das intelligente Herzstück der Versicherungsbranche, gab heute die Einführung des „Duck Creek Agentic Product Configurator" bekannt, einer KI- gestützten Lösung für den Vertrieb, die die Art und Weise neu definiert, wie Versicherer Produkte entwerfen, entwickeln und auf den Markt bringen. Der Duck Creek Agentic Product Configurator ist ab heute verfügbar und hilft Versicherern dabei, die Implementierungszeiten erheblich zu verkürzen.

    Duck Creek Technologies

    Der Duck Creek Agentic Product Configurator ist der erste KI-basierte Ansatz, der Versicherungsprodukte in einem einzigen, geregelten Workflow von der Anforderungsphase bis zur Bereitstellung führt. Damit können Versicherer von fragmentierten, manuellen Prozessen zu einem einheitlichen Lebenszyklus übergehen, der die Erstellung von Anforderungen, die Produktkonfiguration, die Validierung und die Bereitstellung umfasst. Das Angebot sorgt für messbare geschäftliche Vorteile, darunter eine deutlich schnellere Markteinführung, geringerer Implementierungsaufwand und eine verbesserte Konsistenz bei Produkteinführungen. Erste Ergebnisse zeigen eine Reduzierung des Aufwands für die Anforderungs- und Dokumentenerstellung um bis zu 50 % durch die Nutzung von Produktanmeldungen und bestehenden Versicherungsunterlagen wie Erklärungen und Anhängen, wobei die Zeitpläne von Monaten auf Wochen verkürzt werden.

    „Der Product Configurator stellt einen grundlegenden Wandel in der Herangehensweise von Versicherern an die Systemimplementierung dar", sagte Jose Lazares, Chief Product Officer bei Duck Creek. „Durch den Einsatz von KI über den gesamten Lebenszyklus hinweg helfen wir Versicherern, von manuellen, ressourcenintensiven Prozessen zu einem stärker automatisierten, vorhersehbaren und skalierbaren Modell überzugehen, wodurch der Aufwand für Anforderungen und Konfiguration um bis zu 50 % reduziert und Zeitpläne von Monaten auf Wochen verkürzt werden. Dies ermöglicht es unseren Kunden, Risiken zu reduzieren, die Amortisationszeit zu verkürzen und ihre Anstrengungen stärker auf Innovation statt auf die Implementierung zu konzentrieren."

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