🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSekur Private Data AktievorwärtsNachrichten zu Sekur Private Data

    Mit militärischer Spitzenkompetenz in den Verteidigungsmarkt

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cybersicherheitsanbieter holt Ex-Pentagon-General ins Team

    Sekur Private Data richtet sein Geschäftsmodell weiter auf Rüstung und Verteidigung aus und ernennt Lieutenant General Raymond Palumbo in die strategische Führung. Damit positioniert sich das Unternehmen gezielt als führende Plattform für Verteidigungskommunikation.

     

    General mit Zugang zu höchsten Ebenen des US-Verteidigungsapparats

     

    Sekur Private Data (ISIN: CA81607F1036, WKN: A3DKJ0) hat Lieutenant General Raymond Palumbo, pensionierter Drei-Sterne-General der US-Armee, zum Vorsitzenden seines Strategischen Beirats berufen. Palumbo verfügt über 34 Jahre Militärdienst auf höchster Führungsebene: Er leitete die ISR-Einheit des Pentagons – verantwortlich für die weltweite Bereitstellung von Aufklärungs- und Kommunikationssystemen für Streitkräfte und Verbündete, kommandierte das Joint Special Operations Command (JSOC) sowie das US Army Special Operations Command (USASOC) und schloss seine aktive Karriere als Direktor für Verteidigungsgeheimdienste ab. Nach seinem Ausscheiden gründete er Venturi Solutions LLC, eine auf Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Technologie spezialisierte Strategieberatung, und ist heute in den Aufsichtsgremien mehrerer Rüstungs- und Technologieunternehmen aktiv.

     

    Palumbo kommentierte seine Berufung klar: Sichere Kommunikation sei für ihn kein abstraktes Konzept, sondern eine missionskritische operative Anforderung, die er 34 Jahre täglich gelebt habe. Sekur habe eine Plattform entwickelt, die genau diese Anforderungen erfülle – mit Schweizer Infrastruktur, proprietärer Architektur und ohne Abhängigkeit von Systemen, die Gegner bereits nachweislich kompromittiert haben.

     

    Gebündeltes Verteidigungs- und Geheimdienst-Know-how

     

    Die Berufung Palumbos ergänzt eine kürzlich vollzogene Schlüsselentscheidung: John T. Lewis, CIA-Experte mit 34-jähriger Erfahrung und im Rang eines Senior Intelligence Service Executive sowie Träger der CIA Trailblazer Medal, wurde vor Kurzem als Technologievorstand ins Unternehmen berufen. Beide Führungspersönlichkeiten sollen die Technologiestrategie von Sekur konsequent auf die Anforderungen von Verteidigungsministerien, Bundesbehörden und Nachrichtendiensten ausrichten. Im Fokus steht dabei insbesondere der Schutz sogenannter Controlled Unclassified Information (CUI), also behördlich kontrollierter, nicht als Verschlusssache eingestufter Informationen, für den Sekur eine zertifizierungsfähige Plattform anbietet.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mit militärischer Spitzenkompetenz in den Verteidigungsmarkt Cybersicherheitsanbieter holt Ex-Pentagon-General ins Team Sekur Private Data richtet sein Geschäftsmodell weiter auf Rüstung und Verteidigung aus und ernennt Lieutenant General Raymond Palumbo in die strategische Führung. Damit positioniert sich das Unternehmen gezielt als führende Plattform für …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     