Cybersicherheitsanbieter holt Ex-Pentagon-General ins Team

Sekur Private Data richtet sein Geschäftsmodell weiter auf Rüstung und Verteidigung aus und ernennt Lieutenant General Raymond Palumbo in die strategische Führung. Damit positioniert sich das Unternehmen gezielt als führende Plattform für Verteidigungskommunikation.

General mit Zugang zu höchsten Ebenen des US-Verteidigungsapparats

Sekur Private Data (ISIN: CA81607F1036, WKN: A3DKJ0) hat Lieutenant General Raymond Palumbo, pensionierter Drei-Sterne-General der US-Armee, zum Vorsitzenden seines Strategischen Beirats berufen. Palumbo verfügt über 34 Jahre Militärdienst auf höchster Führungsebene: Er leitete die ISR-Einheit des Pentagons – verantwortlich für die weltweite Bereitstellung von Aufklärungs- und Kommunikationssystemen für Streitkräfte und Verbündete, kommandierte das Joint Special Operations Command (JSOC) sowie das US Army Special Operations Command (USASOC) und schloss seine aktive Karriere als Direktor für Verteidigungsgeheimdienste ab. Nach seinem Ausscheiden gründete er Venturi Solutions LLC, eine auf Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Technologie spezialisierte Strategieberatung, und ist heute in den Aufsichtsgremien mehrerer Rüstungs- und Technologieunternehmen aktiv.

Palumbo kommentierte seine Berufung klar: Sichere Kommunikation sei für ihn kein abstraktes Konzept, sondern eine missionskritische operative Anforderung, die er 34 Jahre täglich gelebt habe. Sekur habe eine Plattform entwickelt, die genau diese Anforderungen erfülle – mit Schweizer Infrastruktur, proprietärer Architektur und ohne Abhängigkeit von Systemen, die Gegner bereits nachweislich kompromittiert haben.

Gebündeltes Verteidigungs- und Geheimdienst-Know-how

Die Berufung Palumbos ergänzt eine kürzlich vollzogene Schlüsselentscheidung: John T. Lewis, CIA-Experte mit 34-jähriger Erfahrung und im Rang eines Senior Intelligence Service Executive sowie Träger der CIA Trailblazer Medal, wurde vor Kurzem als Technologievorstand ins Unternehmen berufen. Beide Führungspersönlichkeiten sollen die Technologiestrategie von Sekur konsequent auf die Anforderungen von Verteidigungsministerien, Bundesbehörden und Nachrichtendiensten ausrichten. Im Fokus steht dabei insbesondere der Schutz sogenannter Controlled Unclassified Information (CUI), also behördlich kontrollierter, nicht als Verschlusssache eingestufter Informationen, für den Sekur eine zertifizierungsfähige Plattform anbietet.