Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 29.04.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 29.04.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Generac Holdings
Tagesperformance: +14,79 %
Platz 1
Performance 1M: +29,33 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -13,20 %
Platz 2
Performance 1M: -16,50 %
Insulet
Tagesperformance: -12,12 %
Platz 3
Performance 1M: -24,68 %
Centene
Tagesperformance: +11,24 %
Platz 4
Performance 1M: +68,33 %
Teradyne
Tagesperformance: -10,99 %
Platz 5
Performance 1M: +17,62 %
Intel
Tagesperformance: +10,67 %
Platz 6
Performance 1M: +115,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu Intel überwiegend bullisch. Fundamental: Q1-Umsatz 13,6 Mrd, EPS 0,29, Bruttomarge 41%; Q2-Ausblick solide. ASIC- und Advanced-Packaging-Nachfrage wird stark bewertet. Kursziele steigen (HSBC 100$, MS 73$, Evercore 111$). In 14 Tagen klare Aufwärtsbewegung; Gewinnmitnahmen werden vereinzelt genannt.
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +9,24 %
Platz 7
Performance 1M: +51,30 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +8,70 %
Platz 8
Performance 1M: -4,91 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -8,05 %
Platz 9
Performance 1M: -28,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Charter Communications Registered (A)
Im wallstreetONLINE-Forum ist Charter gemischt bewertet: Befürworter sehen Unterbewertung dank starker Cashflows und ca. 4 Mrd USD/Jahr Buybacks; Ziel oben 2x–3x in 5 Jahren, teils 10x. Skeptiker warnen vor Verschuldung, Rechtsstreitigkeiten und teuren Rückkäufen. Q1-Zahlen positiv, Q2-Presse belastet. Die Beiträge nennen keine eindeutige 14-Tage-Kursentwicklung.
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +8,00 %
Platz 10
Performance 1M: +12,78 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -7,95 %
Platz 11
Performance 1M: +11,23 %
General Dynamics
Tagesperformance: +7,63 %
Platz 12
Performance 1M: -11,03 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +7,49 %
Platz 13
Performance 1M: +4,43 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +7,03 %
Platz 14
Performance 1M: +78,66 %
Biogen
Tagesperformance: +6,92 %
Platz 15
Performance 1M: +4,95 %
Expedia Group
Tagesperformance: +6,37 %
Platz 16
Performance 1M: +5,48 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: -6,19 %
Platz 17
Performance 1M: -10,26 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -5,83 %
Platz 18
Performance 1M: -10,80 %
Baxter International
Tagesperformance: -5,60 %
Platz 19
Performance 1M: +10,61 %
IDEX
Tagesperformance: +5,59 %
Platz 20
Performance 1M: +18,17 %
Coinbase
Tagesperformance: -5,51 %
Platz 21
Performance 1M: +18,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Coinbase
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes, sachliches Coinbase-Sentiment. Bezüge: Beitrag 1 verweist auf makroökonomische Einflüsse (Fed-Zinentscheid unverändert), Beitrag 2 nennt Angebots-Nachfrage-Druck, Beitrag 3 meldet einen jüngsten Kursrückgang um ca. 8%. Konkrete 14-Tage-Veränderung wird nicht numerisch genannt. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Phillips 66
Tagesperformance: +5,48 %
Platz 22
Performance 1M: -14,60 %
Humana
Tagesperformance: +5,34 %
Platz 23
Performance 1M: +41,98 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +5,30 %
Platz 24
Performance 1M: +13,41 %
Lennox International
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 25
Performance 1M: +20,04 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -5,15 %
Platz 26
Performance 1M: +21,85 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,11 %
Platz 27
Performance 1M: +59,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein bullisches AMD-Sentiment: Ausbruchstimmung, starke Kursdynamik und Earnings-Beats mit positiver Guidance gelten als Treiber. Langfristziele bis 1000 USD werden diskutiert; kurzfristig könnten 10–20% folgen, Gewinnmitnahmen sind aber auch Thema. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird als stark beschrieben, konkrete Prozentwerte fehlen.
Deckers Outdoor
Tagesperformance: -5,00 %
Platz 28
Performance 1M: +12,02 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: -4,83 %
Platz 29
Performance 1M: -10,77 %
Valero Energy
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 30
Performance 1M: -6,98 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -4,72 %
Platz 31
Performance 1M: +6,97 %
Ingersoll Rand
Tagesperformance: -4,72 %
Platz 32
Performance 1M: -4,80 %
Arch Capital Group
Tagesperformance: -4,63 %
Platz 33
Performance 1M: -3,49 %
Global Payments
Tagesperformance: +4,49 %
Platz 34
Performance 1M: +1,78 %
Dow
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 35
Performance 1M: -8,43 %
NRG Energy
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 36
Performance 1M: +3,78 %
Vistra
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 37
Performance 1M: +2,44 %
Stanley Black & Decker
Tagesperformance: -4,11 %
Platz 38
Performance 1M: +12,07 %
PerkinElmer
Tagesperformance: -4,06 %
Platz 39
Performance 1M: -4,60 %
Cooper Companies
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 40
Performance 1M: -14,47 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte