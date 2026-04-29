Jefferies belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 41 Euro

+100 % und mehr möglich

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 40,80 auf Tradegate (29. April 2026, 21:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -4,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 18,50 Mrd..

Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -4,04 %/+23,03 % bedeutet.