ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 41 Euro
- Jefferies stuft Porsche auf Hold mit Ziel 41 Euro
- Operatives Ergebnis Ebit sieben Prozent über Konsens
- Porsche profitierte von Modellpalette und Preisen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen des Autoherstellers zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) auf Konzernebene liege um sieben Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Philippe Houchois in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Unternehmen habe von der Modellpalette und den damit zusammenhängenden Preisen profitiert./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 40,80 auf Tradegate (29. April 2026, 21:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -4,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 18,50 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -4,04 %/+23,03 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 41 Euro
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