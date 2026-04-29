Unilumins antizyklische Expansion

SHENZHEN, China, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Unilumin hat seine Position als umsatzstärkstes börsennotiertes Unternehmen im Bereich LED-Displays bereits das dritte Jahr in Folge behauptet und 2025 die Marke von 8 Milliarden CNY überschritten, obwohl der weltweite Markt lediglich um 1,2 % gewachsen ist. Diese überdurchschnittliche Leistung ist das Ergebnis einer zweigleisigen Strategie, die operative Stabilität mit strukturellen Veränderungen in Einklang bringt. In den letzten drei Jahren verzeichnete das Unternehmen ein stetiges Umsatzwachstum, das durch ein robustes Kerngeschäft mit Smart Displays, eine deutliche Steigerung des Versandvolumens sowie kontinuierliche Verbesserungen der betrieblichen Effizienz – darunter eine beschleunigte Forderungsbeitreibung und ein verbesserter Lagerumschlag – gestützt wurde.

Gleichzeitig verschieben sich die Wachstumstreiber des Unternehmens. High-End-Segmente wie Mini-/Micro-LED-Produkte, kreative Display-Lösungen und KI-gesteuerte Metasight-Anwendungen haben rasant an Bedeutung gewonnen und sich zu neuen Wachstumsmotoren entwickelt. Um diesen Wandel zu unterstützen, hat Unilumin Teile seines traditionellen Beleuchtungsgeschäfts strategisch zurückgefahren und gleichzeitig die Investitionen in Forschung und Entwicklung, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, erhöht. Dies spiegelt eine klare Verlagerung weg von der Abhängigkeit vom Hardware-Verkauf hin zu einem stärker integrierten „Hardware + Software + Service"-Modell wider.