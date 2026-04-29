Sixt Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 29.04.2026

Mit einer Performance von -4,11 % musste die Sixt Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Sixt Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,98 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,11 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Sixt ist ein internationaler Mobilitätsdienstleister mit Fokus auf Autovermietung, Carsharing, Auto-Abo und Leasing. Kernprodukte: Kurz- und Langzeitmiete, Premiumflotte, digitale Buchungsplattformen. Starke Marktstellung in Europa, wachsend in USA. Wichtige Konkurrenten: Hertz, Avis, Enterprise, Europcar. USP: Premiumpositionierung, hohe Digitalisierungsquote, starke Marke, integrierte Mobilitäts-App.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Sixt Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,99 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,02 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Sixt -1,88 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,30 % geändert.

Sixt Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,58 % 1 Monat +9,02 % 3 Monate +1,99 % 1 Jahr -17,35 %

Informationen zur Sixt Aktie

Stand: 29.04.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 30 Mio. Sixt Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,02 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während Standardwerte schwächeln, rücken Nebenwerte und Technologietitel in den Fokus und sorgen für teils deutliche Kursbewegungen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BMW, Avis Budget Group und Co.

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,19 %. Avis Budget Group notiert im Plus, mit +0,03 %. Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs notiert im Minus, mit -1,71 %.

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Ob die Sixt Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sixt Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.