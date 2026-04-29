🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt AktievorwärtsNachrichten zu Sixt

    Besonders beachtet!

    253 Aufrufe 253 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sixt Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 29.04.2026

    Am 29.04.2026 ist die Sixt Aktie, bisher, um -4,11 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Sixt Aktie.

    Besonders beachtet! - Sixt Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 29.04.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Sixt ist ein internationaler Mobilitätsdienstleister mit Fokus auf Autovermietung, Carsharing, Auto-Abo und Leasing. Kernprodukte: Kurz- und Langzeitmiete, Premiumflotte, digitale Buchungsplattformen. Starke Marktstellung in Europa, wachsend in USA. Wichtige Konkurrenten: Hertz, Avis, Enterprise, Europcar. USP: Premiumpositionierung, hohe Digitalisierungsquote, starke Marke, integrierte Mobilitäts-App.

    Wie hat sich die Sixt-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von -4,11 % musste die Sixt Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Sixt Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,98 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,11 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Sixt SE St!
    Long
    61,40€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 7,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    77,70€
    Basispreis
    1,18
    Ask
    × 7,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Sixt Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,99 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,02 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Sixt -1,88 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,30 % geändert.

    Sixt Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,58 %
    1 Monat +9,02 %
    3 Monate +1,99 %
    1 Jahr -17,35 %
    Stand: 29.04.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Sixt Aktie

    Es gibt 30 Mio. Sixt Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,02 Mrd.EUR € wert.

    Tech und Nebenwerte zünden – DAX schwächelt, Wall Street rutscht ab


    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während Standardwerte schwächeln, rücken Nebenwerte und Technologietitel in den Fokus und sorgen für teils deutliche Kursbewegungen.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BMW, Avis Budget Group und Co.

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,19 %. Avis Budget Group notiert im Plus, mit +0,03 %. Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs notiert im Minus, mit -1,71 %.

    Sixt Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Sixt Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sixt Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sixt

    -4,18 %
    -11,74 %
    +9,02 %
    +1,99 %
    -17,35 %
    -38,35 %
    -40,47 %
    +37,08 %
    +1.660.525,00 %
    ISIN:DE0007231326WKN:723132
    Sixt direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Sixt Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 29.04.2026 Am 29.04.2026 ist die Sixt Aktie, bisher, um -4,11 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Sixt Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     